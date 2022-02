Formula 1, svelata la nuova Ferrari: look aggressivo per la Rossa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Eccola. Svelata a Maranello la Ferrari che correrà il Mondiale 2022 di Formula 1. Come quasi sempre accaduto nella storia del Cavallino Rampante, a livello estetico è bellissima anche la nuova F1-75; adesso l’auspicio di tutti è che sia finalmente bellissima anche in pista dove il successo manca addirittura dal settembre 2019. Tanto, troppo tempo senza vittorie per la “Rossa” e ancor più tempo senza essere competitiva per il titolo iridato. I piloti saranno sempre Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Un nome in omaggio a un importante anniversario. Quest’anno, infatti, ricorre il 75° anniversario della prima vettura uscita dalla fabbrica di Maranello: la 125 S, di cui il 12 marzo 1947 fu acceso per la prima volta il motore. La F1-75 debutterà la settimana prossima nei test di Barcellona in programma dal 23 al 25 febbraio. Obiettivo: ridurre il gap con Red Bull e Mercedes. Il Mondiale scatta domenica 20 marzo con il Gran Premio del Bahrein.

Le dichiarazioni dei due piloti ferraristi in occasione della presentazione ufficiale. Leclerc ha commentato: “La F1-75 è bellissima, la amo davvero. E la amerò ancora di più se sarà veloce in pista”. Per Carlos Sainz invece: “Questa Ferrari ha un aspetto estremo e aggressivo ma è anche bella. Spero sia veloce”. Dunque, forme arrotondate e look aggressivo per la nuova “Rossa”. Ovviamente, i suoi segreti tecnici restano nascosti sotto una livrea che a un’inedita gradazione di rosso abbina tocchi di nero che sembrano renderla ancora più aggressiva.

Le parole di tecnici e dirigenti di Maranello. Il team principal Mattia Binotto ha detto: “Personalmente sono molto emozionato, perché questa macchina è l’espressione dell’impegno, della dedizione e della passione di ognuno di noi. Sono orgoglioso di questo progetto, speriamo di scrivere pagine che onorino la tradizione di questa scuderia, la più gloriosa e vincente di sempre”. Mentre John Elkann ha dichiarato: “Rappresenta al meglio il nostro spirito di innovazione. Ora la responsabilità di non deludere i tifosi è di Binotto, Leclerc e Sainz”. I ferraristi attendono con ansia il riscatto dopo un periodo più nero che rosso.