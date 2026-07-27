Formula 1, Ungheria: vince Norris davanti a Verstappen e Antonelli. Delusione Ferrari

A Budapest, primo acuto McLaren nel Mondiale di Formula 1 edizione 2026. Il campione del mondo in carica Lando Norris sfodera il week end perfetto e dopo la pole position del sabato si prende anche la gara sul circuito dell’Hungaroring, dove a fare la differenza sono soprattutto le gomme, i pit-stop e le scelte di squadra, perchè in pista è difficile sorpassare. Podio completato da Verstappen su Red Bull e dal leader della classifica piloti Kimi Antonelli che guadagna così punti preziosi nella lotta per il titolo iridato: adesso, infatti, ha 50 punti di vantaggio sul ferrarista Hamilton costretto a chiudere in quinta posizione per una penalità ricevuta nel finale. Ai piedi del podio la Rossa di Charles Leclerc.

La gara. Norris dalla pole parte male e perde la posizione sul compagno di squadra Oscar Piastri, ma, poi recupera perchè l’australiano prima perde terreno a causa dei doppiati (scorretta la manovra di Sainz) e poi è costretto al ritiro per un problema tecnico della sua McLaren. A parte i problemi di Piastri, Lando Norris è il grande protagonista in terra ungherese insieme a uno strepitoso Max Verstappen: da antologia il sorpasso decisivo su Hamilton messo a segno dall’olandese volante. Bene anche Antonelli partito dalla settima posizione in griglia. Aspettative deluse in casa Ferrari: a Maranello speravano in qualcosa di più dopo quanto visto durante prove libere e qualifiche. La macchina c’è ma team e piloti devono dare di più e sbagliare di meno.

Gli altri piazzamenti del GP d’Ungheria e il calendario. Russell, con l’altra Mercedes, chiude in settima posizione, alle spalle della Red Bull di Hadjar. La zona punti è completata dai seguenti piloti: Lawson (Racing Bulls), Hulkenberg (Audi) e Lindblad (Racing Bulls). Adesso il Circus va in vacanza: si riparte domenica 23 agosto dal circuito di Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda. Budapest ha detto che la McLaren con gli aggiornamenti apportati è tornata velocissima e Norris potrebbe dire la sua nella corsa al Mondiale piloti, anche se al momento è a 91 punti da Antonelli; ma la strada è molto lunga, visto che ci sono ancora ben 12 gare da disputare tra agosto e dicembre. Tutto può succedere, è un Mondiale super emozionante ed equilibrato.