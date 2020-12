Genoa, Maran non è più l’allenatore. Al suo posto Davide Ballardini. Napoli in ritiro, Giampaolo rischia grosso

Cambio di panchina in Serie A. Rolando Maran non è più l’allenatore del Genoa. Fatale al tecnico la sconfitta contro il Benevento, l’ottava in campionato dopo 13 giornate. “Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato”, si legge nella nota del club. Maran lascia la squadra al penultimo posto in classifica con 7 punti e una sola vittoria in stagione, ottenuta alla prima giornata contro il Crotone.

In casa Napoli si pagano le conseguenze della sconfitta con la Lazio. Non con l’esonero di Rino Gattuso, ma con un’altra punizione. Tutti in ritiro fino alla prossima gara contro il Torino, si giocherà al “Maradona”. Cinque sconfitte in campionato, di cui una tavolino e su cui il TAS prenderà una decisione domani, e gli ultimi due k.o. contro Inter e Lazio non hanno lasciato contento De Laurentiis, che ha chiamato i suoi alla prova d’appello. In caso di risultato diverso dalla vittoria o di prestazione deludente, nel mirino del patron potrebbe finirci l’allenatore, il cui rapporto non è più idilliaco come un anno fa. Difficile pensare ad un cambio in panchina, ma con De Laurentiis tutto è possibile.

Curiosamente, Napoli-Torino sarà uno spartiacque anche Marco Giampaolo. L’allenatore del Torino è all’ultima spiaggia, ed anche se Urbano Cairo ha rinnovato la sua fiducia, il destino del tecnico in caso di sconfitta sembra essere segnato. Giampaolo non è riuscito a dare una svolta ai granata dopo la scorsa stagione, salvezza raggiunta non senza affanno, e ed il penultimo posto in classifica è lì a dimostrarlo. Nessuna voce su un possibile sostituto, ma questo non rende i sonni di Giampaolo meno tormentati.