Previsioni 27-29 dicembre, ultimi giorni del 2024 con inversione termica e nebbia

Situazione generale

Il vento dei giorni scorsi che ha caratterizzato il tempo sull’Altovicentino è cessato. L’alta pressione è in rinforzo su tutto il centro Europa e il Mediterraneo centro-occidentale. Questo favorirà sulla nostra provincia un aumento termico in quota e freddo persistente in pianura e nelle vallate grazie all’effetto dell’inversione termica. L’umidità dell’aria sarà in aumento e quindi anche le probabilità di nebbie in pianura.

Venerdì 27 dicembre

Cielo sereno su tutto il Vicentino. Mentre in pianura si formeranno i primi banchi di nebbia nelle ore più fredde della giornata, in montagna lo zero termico salirà fin quasi 3.000 metri di quota.

Sabato 28 dicembre

Sarà una bella giornata di sole sul medio e alto Vicentino, mentre sulle zone più meridionali della provincia veneta le nebbie saranno in aumento anche nelle ore diurne. Temperature stazionarie in montagna con valori oltre le medie, mentre in pianura le minime potranno raggiungere i -3/-4 gradi.

Domenica 29 dicembre

Altra giornata di bel tempo su buona parte del territorio, tranne sul Bassovicentino dove insisteranno nebbie o dense foschie. Forti gelate in pianura con temperature minime ovunque sottozero. Clima mite sui monti.

Tendenza nel lungo termine

Fino a Capodanno non sono previsti cambiamenti di rilievo, da segnalare solo un lento ma graduale calo delle temperature in quota. Al momento si intravede un peggioramento del tempo tra il 2 e 3 gennaio con neve a quote medio/basse.