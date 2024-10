Gp Australia, Martin vince la Sprint. Secondo Marquez, terzo Bastianini e quarto Bagnaia

È la terza pole position sulla pista australiana di Martin che ai microfoni di Skysport commenta così: “Non è stato facile, c’era un vento mostruoso, a raffiche, ma dopo tre o quattro giri ho trovato un ritmo giusto e costante. All’inizio ho faticato a creare il gap con gli inseguitori, ma dopo 3-4 giri mi sono trovato meglio. Sono contento, fare 1.27:800 in gara mi ha sorpreso”.

Out Vinales e Bezzecchi, protagonisti di uno spaventoso incidente nel finale. A pochi giri dal traguardo il pilota della VR46 ha tamponato senza volerlo quello dell’Aprilia, in fondo al lungo rettilineo d’arrivo, dove si raggiungono i 350 km orari. Forse risucchiato dalla scia dell’Aprilia di Maverick, forse disturbato dal forte vento, Bezzecchi è finito addosso allo spagnolo. Entrambi sono rotolati violentemente nella ghiaia rimanendo poi inermi per qualche secondo e generando apprensione generale. Vinales è stato il primo a rialzarsi tuonando contro il romagnolo che tra i due è quello che ha avuto la peggio. È stato infatti trasportato all’ospedale di Melbourne per sottoporsi a una Tac, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.