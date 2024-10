C come… derby: si gioca Arzignano-Vicenza. Motivazioni forti su opposti fronti

Si gioca alle 15 di sabato il derby del calcio vicentino dei “pro” del pallone. Per il terzo anno di fila nella stessa categoria, la serie C, ma mai come oggi con le due formazioni così agli antipodi della classifica del girone A. Squadra della vallata del Chiampo – oggi in casa, si gioca infatti allo Stadio Dal Molin di Arzignano – in coda al gruppone con la miseria di 4 punti racimolati in 9 partite e fresca di esonero e cambio in panchina, armata biancorossa invece al 2° posto ma alle prese con una fase di flessione: con un solo punto (casalingo e per di più raggiunto solo nel finale contro il Lumezzane) in due domeniche.

Denominatore comune, oltre alla categoria e alla “vicentinità”, sarò nel derby di andata la fame assoluta di punti da inserire nel proprio percorso e per accelerare il passo in vista dei diversi obiettivi di stagione. Sono già 14, a proposito di punti, le lunghezze di distacco tra Arzignano Valchiampo e L.R. Vicenza, costruite in estate con target salvezza per il team gialloceleste, target promozione per i biancorossi di Vecchi.

A proposito di allenatore, squadra in mano a Beppe Bianchini – si tratta di un ritorno – da lunedì ad Arzignano, ma il suo debutto sarà rimandato vista une squalifica pendente per lui. A sostituirlo sarà il collaboratore Coppola, seguendo comune le direttive dell’ex difensore. Al Dal Molin si attendono tanti tifosi delle Curva Sud del Menti, per un incontro che vede ovviamente il “Lane” come favorita ma con un fascino del derby moderno che grazie al ciclo guidato da patron Lino Chilese ha potuto proporsi nell’ultima decade nella terza serie del calcio nazionale. Prevista pioggia battente sopra la partita, un fattore anche questo non da trascurare.