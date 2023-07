Il calciomercato parla arabo: offerta dell’Al Hilal per Sergej Milinkovic Savic

magari rinunciando alla competitività della nuova avventura ma quasi certamente rimanendo soddisfatti dal punto di vista economico. E così dopo Benzema, Koulibaly e Kante, tanto per citare gli ultimi casi, il campionato arabo potrebbe giovarsi di un altro calciatore.

L’indiscrezione è arrivata tramite il Corriere dello Sport, che ha parlato di un’offerta dell’Al Hilal per Sergej Milinkovic Savic. Per il serbo contratto di 3 anni a 20 milioni l’anno, alla Lazio 40 milioni di euro ovvero la cifra richiesta da Claudio Lotito per il centrocampista che andrà in scadenza a giugno 2024. Secondo le indiscrezioni, Milinkovic ci starebbe pensando anche se la sua preferenza rimarrebbe l’Europa per poter giocare la Champions League. C’è da dire che in passato offerte dalla Premier League erano arrivate, ma la società biancoceleste le aveva rinviate al mittente o perchè non ritenute soddisfacenti o perchè le tempistiche di un trasferimento non avrebbero permesso alla Lazio di sostituirlo. Sta di fatto che Milinkovic non si è mai mosso, tanto da diventare il vice capitano dietro Immobile. Ora per, di fronte ad un’offerta del genere, sembrerebbe vacillare per un’operazione che, economicamente parlando, potrebbe soddisfare tutti. Da tempo Milinkovic era oggetto del desiderio della Juventus, che ora si vedrebbe sorpassata.

E in casa Juve Milinkovic avrebbe dovuto sostituire Pogba sin dai tempi del trasferimento del francese alla volta di Manchester sponda United, e poi nell’ultima stagione a causa dei continui problemi fisici del ‘polpo’. E proprio Pogba nelle scorse ore è stato avvicinato da un’altra squadra saudita: l’Al Ittihad, club allenato da Nuno Espirito Santo. Pogba era in vacanza e sarebbe stato avvicinato ad un tifoso che, alla domanda se vorrebbe giocare in Arabia Saudita, si è sentito rispondere “Oggi no, domani chissà…”. Della serie, del doman non v’è certezza.