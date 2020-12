Il campionato per Pablito: colpo Verona in casa Lazio. L’Udinese inguaia il Torino, primo acuto del Crotone

E' cominciato di venerdì questo lungo turno di campionato avvolto dalla grande tristezza per la scomparsa di Paolo Rossi. E' cominciato con la vittoria del Sassuolo contro il Benevento a Reggio Emilia: 1-0 firmato Berardi su calcio di rigore e neroverdi nuovamente secondi in solitaria alle spalle del Milan capolista, in attesa delle partite della domenica. Una undicesima giornata di campionato dedicata al ricordo del grande "Pablito": minuto di silenzio e lutto al braccio.

Tre, come di consueto, gli anticipi del sabato. Spicca la nuova sconfitta interna della Lazio: dopo l'Udinese è il Verona a passare all'Olimpico. In questo inizio di stagione è capitato spesso ai biancocelesti di cadere dopo l'impegno infrasettimanale di Champions League. Prosegue la crisi nera del Torino di Giampaolo battuto in casa dall'Udinese. Prima vittoria per il Crotone che rifila un poker allo Spezia.

L'Hellas batte 2-1 la Lazio e la sorpassa in classifica portandosi a quota 19. Apre il match un'autorete di Lazzari. Pareggia il solito uomo della provvidenza di Simone Inzaghi: l'ecuadoriano Caicedo. Decide la sfida la rete del franco-camerunese Tameze. Nel finale padroni di casa a un passo dal pari. Ma il bel Verona di mister Juric ha meritato il successo disputando un'altra prova da applausi fatta di forza e concentrazione.

La crisi del Torino. I granata perdono ancora e restano al penultimo posto. Giampaolo dopo il 2-3 contro l'Udinese si è sfogato dicendo: "Non siamo all'altezza". Patron Cairo ha replicato confermando la fiducia al tecnico mandando però la squadra in ritiro punitivo. La gara è tutta in questa sintesi: cinque gol tra errori e prodezze. Del macedone Nestorovski il gol-vittoria dei friulani che inizialmente si erano portati sul 2-0 grazie alle reti di Pussetto e De Paul, prima di essere raggiunti da Belotti e Bonazzoli. Prima del triplice fischio finale traversa di Rodriguez per i padroni di casa.

Messias show. Il Crotone stende lo Spezia per 4-1 e conquista la prima vittoria in A nella stagione del ritorno nel massimo campionato. La squadra di Stroppa grazie alla doppietta del brasiliano centra il primo successo ma resta fanalino di coda con 5 punti. A segno anche Reca e Eduardo. Per i ragazzi di Vincenzo Italiano, è di Farias il gol del momentaneo pareggio.