Il mondo s’inchina a Messi: è lui il re del mondiale

Gli mancava solo questo per l’incoronazione definitiva e dopo cinque tentativi ce l’ha fatta: Leo Messi è campione del mondo. Lui che sembrava vittima di una maledizione con la maglia della sua Nazionale ed invece in Qatar ha guidato l’Argentina al trionfo. La Pulce si gode la vittoria mentre il pianeta intero lo celebra e lo osanna: “È pazzesco, si è fatto desiderare, ma è la cosa più bella che ci sia – ha detto la Pulce ai microfoni di Tyc Sports – Lo desideravo moltissimo. Sapevo che Dio me lo avrebbe dato, avevo questa sensazione. Abbiamo sofferto molto ma ce l’abbiamo fatta. Non vedo l’ora di tornare in Argentina per vedere quanto sarà folle tutto questo”.

Messi, eletto MVP del Mondiale, ha anche rassicurato i supporter, escludendo un ritiro dalla Nazionale: “Ovviamente volevo chiudere la mia carriera con questo, non posso chiedere più niente. Grazie a Dio che mi ha dato tutto. Chiudere quasi la mia carriera così, è impressionante – ha spiegato – Dopo questo cosa ci sarà? Sono riuscito a vincere la Coppa America, la Coppa del Mondo. Amo il calcio, quello che faccio. Mi piace giocare in Nazionale, questo gruppo, voglio continuare a vivere qualche altra partita da campione del mondo. È il sogno di qualche bambino, sono stato fortunato ad aver vinto tutto e quello che mi mancava è qui”.

Notte di festa infinita in tutta l’Argentina per la vittoria del Mondiale: milioni di argentini hanno pianto, urlato e si sono abbracciati mentre seguivano la partita, che è stata un ottovolante di emozioni. Durante la finale molti spettatori in una pubblica piazza di Buenos Aires hanno cantato il nome del capitano Messi. Per l’Albiceleste è il terzo titolo di campione del Mondo dopo quelli del 1978 e del 1986. Molti tifosi hanno ricordato Diego Maradona, morto due anni fa, sostenendo che dall’alto ha guidato la squadra al trionfo.