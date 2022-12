Ritrovato nella notte sui Colli Berici il 45enne scomparso da quattro giorni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

AGGIORNAMENTO ORE 10 – E’ stato ritrovato nel corso della notte sui Colli Berici, in territorio di Arcugnano, il cittadino di Creazzo di cui non si avevano più notizie da giovedì mattina della scorsa settimana. Le sue ricerche si erano concentrate da ieri proprio sulle colline locali, dopo il rinvenimento della sua automobile, una Fiat Punto, lasciata in sosta. L’uomo sarebbe in buone condizioni generali di salute.

A distanza ormai di quattro giorni da quando aveva fatto perdere le proprie tracce, era cresciuta con il passare delle ore l’angoscia per un 45enne di Creazzo in seguito alla denuncia di scomparsa presentata alle forze dell’ordine. A raccoglierla i carabinieri di Montecchio Maggiore all’indomani della sparizione. Impegnati anche i vigili del fuoco di Vicenza e il Soccorso Alpino, ieri, nell’ultima fase di ricognizione tra i boschi.

Nel corso week end erano apparsi anche dei post sui social web con alcune immagini utili recenti per riconoscerlo, con richiesta di inoltrare eventuali segnalazioni o avvistamenti alle forze dell’ordine cittadine – componendo il numero 113 dei Carabinieri – o al fratello Christian (contatto in calce all’articolo).

Andy Cestonaro, alto 180 centimetri e di corporatura esile, capelli castani e stempiato, era uscito di casa giovedì mattina alle 8.30 con la sia Fiat Punto per recarsi a Vicenza e di lui da quel momento non si avevano più notizie. L’ultima sua posizione nota era proprio in città, in zona Sant’Agostino, quando si era incamminato da solo a piedi indossando un piumino di colore blu e un berretto per il freddo.

Già nel febbraio scorso, in circostanze simili, l’uomo si allontanò da casa e fu ritrovato a distanza di 48 ore, in stato confusionale. Con il freddo di questi giorni di dicembre si temeva per la sua salute nel caso non avesse trovato un riparo sicuro o si fosse allontanato da Vicenza verso località fuori provincia.