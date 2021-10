Il centro vaccini si trasferisce in ospedale. “Siamo usciti dalla fase emergenziale”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da sabato 16 ottobre il centro di vaccinazione dell’Altopiano si trasferisce in ospedale di Asiago. Dopo la collocazione temporanea dell’ultimo mese negli spazi della Comunità Montana dei 7 Comuni, l’Ulss 7 ha trovato una nuova collocazione nei locali del vecchio presidio ospedaliero e più precisamente nell’area del poliambulatorio. La nuova sede sarà aperta tutti i sabati mattina dalle 8.30 alle 13 con la capacità di svolgere circa 200 vaccinazioni per ogni seduta. Coloro che sono già in possesso di una prenotazione nella quasi ex sede – fa sapere l’azienda sanitaria – riceveranno un avviso via mail o sms con tutte le informazioni necessarie. In caso di impossibilità a presentarsi all’ospedale, nei nuovi orari stabiliti, potranno annullare l’appuntamento preso e fissarne uno di nuovo sempre attraverso la piattaforma di prenotazione on line.

«Ringrazio la Comunità Montana dei 7 Comuni, così come in precedenza l’Amministrazione Comunale di Roana (che aveva messo a disposizione il palazzetto dello sport, ndr), per la sensibilità e la disponibilità dimostrate a sostegno della campagna di vaccinazione – sottolinea il direttore generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza -. Ormai però anche per la campagna di vaccinazione siamo usciti dalla fase emergenziale: la necessità di vaccinare in pochissimo tempo centinaia di migliaia di persone sta lasciando il posto ad un’attività di tipo continuativo e ormai ben rodata. È giusto quindi, quando e dove è possibile, ricondurla all’interno delle strutture aziendali».