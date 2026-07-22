Calciomercato: ecco le trattative in corso

In vista della prossima serie A le società portano avanti le trattative per rinforzare le rose e puntare a nuovi obiettivi.

Manovre rossonere. Oltre a Bremer, difensore della Juventus, il Galatasaray ha puntato da tempo Rafa Leao. Il portoghese, adesso in vacanza dopo il Mondiale, non ha mai fatto mistero di voler andare via ma, per lui, al momento si sono mossi solo i turchi che hanno messo sul piatto dell’esterno una cifra super sul fronte ingaggio, ossia da 10 milioni di euro. Non ancora sufficiente però per avere il sì del 27enne. Per ora Leao tira dritto così come il Milan, intenzionato a non privarsi dell’attaccante per meno di 50 milioni di euro.

Intanto con Tomori in uscita (sarebbe spuntata l’opzione Juventus), Amorim vuole un nuovo difensore oltre a Mario Gila. Una pista da seguire porta dritti ad Alex Disasi, difensore in uscita dal Chelsea e negli ultimi mesi in prestito al West Ham. I Blues chiedono poco meno di 30 milioni di euro, una cifra non di certo bassa.

Amorim ha bisogno anche di un trequartista sinistro e si sta pensando a Konstantinos Karetsas, 2007 greco del Genk che ha collezionato nella scorsa stagione 16 assist e 2 gol tra campionato belga ed Europa League. Il Milan è sulle sue tracce da diversi giorni, anche se il prezzo super (35-40 milioni per il cartellino) al momento non permette ai rossoneri di tentare l’affondo decisivo.

Oltre alla trequarti, Amorim vorrebbe anche un nuovo interprete per il centrocampo: al momento, il nome più spendibile sembra quello di Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista classe 1995 in uscita dal Marsiglia con uno stipendio alla portata dei rossoneri (circa 3 milioni). Il tecnico portoghese vedrebbe in Hojbjerg il profilo ideale da utilizzare come schermo davanti alla difesa e in fase di impostazione.

Rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Milan oggi Christian Comotto. Il centrocampista 18enne, lo scorso anno in prestito allo Spezia, metterà la firma su un contratto di cinque anni.

Anche in casa Inter, dopo le partenze dei due senatori Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, si cercano profili di spessore per il reparto arretrato e circolano voci su un possibile arrivo di Cristian Romero che pare abbia concluso la sua avventura con la maglia del Tottenham. Tra l’ex centrale dell’Atalanta e il club londinese, infatti, l’aria si è fatta pesante, tanto che gli Spurs si stanno già muovendo concretamente sul mercato per cautelarsi in vista di un suo probabile addio. Per quanto riguarda le modalità del trasferimento a Milano, prende quota l’ipotesi di una trattativa impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Una formula che permetterebbe all’Inter di rinforzare la difesa nell’immediato e posticipare l’investimento economico definitivo di un anno intero.

L’assist per rinforzarsi, inoltre, può arrivare dal Bologna, che come sottolineato dall’amministratore delegato Claudio Fenucci, è pronto a privarsi del suo difensore Jhon Lucumí in caso di offerta congrua. I nerazzurri devono però guardarsi dalla Juventus pronta a fare irruzione sul mercato alla ricerca proprio di un difensore mancino da alternare a Kelly.

Mercato in casa Juve. Il difensore bianconero Glaison Bremer sta subendo un corteggiamento serratissimo da parte del Galatasaray, pronto a fare follie per portarlo via da Torino. Per ora non c’è ancora stato un contatto tra i due club, ma degli emissari del club di Istanbul avrebbero già messo sul tavolo delle entourage del giocatore la loro proposta: 8 milioni di euro all’anno, due in più di quelli che Bremer guadagna attualmente. Davanti a certe cifre Gleison non avrebbe chiuso, come era successo qualche settimana fa, alla possibilità di trasferirsi in Turchia. La Juve, dal canto suo, non vorrebbe privarsi del brasiliano ma a fronte di un’offerta congrua potrebbe valutare l’addio. Bremer ha un clausola da 58 milioni valida fino al 10 agosto e viene difficile pensare che la Juve possa scendere di molto da questa valutazione. In vista di questa possibile partenza la Juve, per blindare il reparto arretrato, starebbe pensando al rossonero Fikayo Tomori che ha un contratto in scadenza nel 2027, un dettaglio che impone riflessioni in casa rossonera per evitare di arrivare a ridosso degli ultimi mesi senza un rinnovo.

A casa Roma Summerville è il caso del momento. Prima dato a un passo dai giallorossi, poi pronto al trasferimento in Arabia Saudita e ora in fase di riflessione. L’olandese, ammaliato dagli oltre 16 milioni di euro messi sul piatto dall’Al-Hilal, sembrava certo del trasferimento alla corte di Simone Inzaghi. Una beffa per Gasperini con la Roma pronta a orientarsi su Diego Moreira dello Strasburgo e Antonio Nusa, attaccante del Lipsia. L’inserimento dell’Al Hilal, con la super-offerta da 80 milioni di euro presentata al West Ham, è decisamente superiore ai circa 50 mln messi sul piatto dalla Roma dopo giorni di trattative febbrili. Summerville, che alla fine aveva anche accettato di ridursi l’ingaggio a circa 4.2 milioni pur di trasferirsi nella Capitale prima del ribaltone, sembrava convinto di trasferirsi in Saudi Pro League con visite mediche già programmate. Questo fino ad un nuovo colpo di scena. La telefonata di Gasperini e l’intervento dei Friedkin nei confronti della proprietà londinese che ora stanno facendo vacillare Summerville, che nel frattempo si è consultato con la famiglia sulla nuova destinazione e ha preso altro tempo per una scelta fondamentale per la sua carriera.