Juventus: due giornate di squalifica per Allegri espulso in Coppa Italia. Ore di riflessione a Torino

Il Giudice Sportivo ha motivato così la decisione nei confronti dell’allenatore della Juventus: “perché, al 50′ del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara”.

Le proteste e l’espulsione prima, lo sfogo contro Giuntoli poi, fino ad arrivare alle parole piene di sarcasmo verso i dirigenti del club davanti ai microfoni e alle minacce verbali e fisiche al direttore dei Tuttosport Guido Vaciago, hanno creato molto scompiglio in casa Juve. Un danno di immagine auto-procurato, parole e comportamenti non tollerabili che hanno portato i dirigenti bianconeri ad una riflessione e al momento è stato convocato il tecnico dell’Under-19 Paolo Montero, che potrebbe fare il traghettatore fino all’arrivo di Thiago Motta.

Sicuramente quella tra Allegri e la Juve non sarà una separazione priva di tensioni, anche sotto il profilo economico. Con un anno ancora di contratto – sette milioni netti da corrispondere ancora – non si possono comunque escludere conseguenze drastiche, anche la valutazione di un licenziamento per giusta causa. Sarebbe sicuramente conveniente raggiungere un punto di incontro anche per evitare oltre alle conseguenze sotto il profilo dell’immagine pure le lungaggini giudiziarie. Al momento proprio l’escalation di tensione delle ultime ore lascia la porta aperta a qualsiasi possibilità.