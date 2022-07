Juventus, si ferma Pogba. Lesione al menisco e rischio due mesi di stop per il francese

La Juventus dovrà fare a meno di Paul Pogba per almeno un mese o forse due. Quello che sembrava essere un infortunio di poco conto si è rivelato invece un problema da tenere in seria considerazione. La diagnosi è arrivata nelle scorse ore dopo gli esami radiologici: lesione del menisco laterale. Non un qualcosa di estremamente grave ma una noia che bisogna affrontare. Il francese si era fermato nel corso di un allenamento della tournée americana. Prima il “dolorino”, poi la pausa: fermarsi per non aggravare i problemi, avrà pensato Pogba. E con lui anche lo staff medico della Juventus.



Anche perché il forte centrocampista non è nuovo a problemi di questo tipo, tanto che le sue ultime stagioni al Manchester United sono state appannate dagli infortuni. Adesso però è necessario pensare ai prossimi passi, quelli che portano verso la cura e la guarigione. Con una probabile operazione che sarà effettuata direttamente negli Stati Uniti. Anche perché nel mirino ci sono i prossimi incontri della Juventus. Non tanto quelli della tournée americana. Quanto quelli di campionato.



La Juventus giocherà la prima partita della nuova stagione il 15 agosto alle 20.45 allo Stadium contro il Sassuolo. Pogba vorrebbe esserci per il debutto bis in maglia bianconera. Ma col passare delle ore si fa sempre più remota questa possibilità e sarà bene non forzare i tempi per non rischiare ricadute. Infortuni del genere richiedono una pausa che va da uno a due mesi. Pogba quindi potrebbe recuperare in tempo per la prima di campionato o forse no. È comunque la sua speranza. E anche quella dei tifosi della Juventus che non vedono l'ora di rivedere in campo il “polpo”.