Juventus: ufficializzati i nomi del nuovo Cda

John Elkann, proprietario di Exor e della Juventus aveva anticipato, subito dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, come sarebbe stato composto il nuovo CdA: “Sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi”.

Il primo compito del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà la riunione di domani tra gli azionisti per l’approvazione del nuovo bilancio. Poi dovrà gestire i processi ordinari e sportivi sul caso plusvalenze e stipendi e poi ci sono i rapporti con la Uefa che ha aperto un’inchiesta sui conti del club. Vediamo nel dettaglio chi saranno i nuovi amministratori:

Gianluca Ferrero è stato scelto da Elkan come presidente, chiamandolo a formare un CDA composto da esperti e di professionisti, con il compito di difendere la Juventus. Laureato in Economia e Commercio, è commercialista, revisore e consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Torino. Da sempre assiste diverse società e organizzazioni legate alla famiglia Agnelli. È anche Vicepresidente della Banca del Piemonte e siede nel CDA di Italia Independent Group. Ricopre incarichi anche in molte società tra cui Fincantieri, Luigi Lavazza, Biotronik Italia, Praxi Intellectual Property, Nuo e Lifenet.

Maurizio Scanavino è già Direttore Generale della Juventus e diventerà anche Amministratore Delegato. E’ anche l’AD di GEDI, la media company che edita Repubblica, La Stampa, 10 testate locali, Radio Deejay e la piattaforma audio digitale OnePodcast. Ingegnere delle telecomunicazioni, ha partecipato al rilancio del Gruppo Fiat guidato da Sergio Marchionne. Esperto di business in trasformazione, sta realizzando l’evoluzione digitale di GEDI, puntando su nuove tecnologie e acquisizioni mirate.

Fioranna Negri è una commercialista, revisore e iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio del tribunale di Milano che da 35 anni lavora presso diverse società per azioni e non. Svolge incarichi professionali in società quali Satispay, Wikimedia, Guala Closures, Fincantieri e Autostrade per l’Italia. E’ esperta in revisione e bilanci, oltre che di controllo dei rischi.

Diego Pistone vanta un’esperienza di 48 anni nell’area finanza e controllo di molte società, in Italia e all’estero: si è occupato di sistemi di fornitura, after sales, sviluppo reti commerciali, controllo di gestione, e amministrazione per diverse società del Gruppo Fiat (tra cui Teksid, Magneti Marelli, Fiat Auto). Dal 2022 è consigliere e CFO di Finde, società holding del Gruppo Denegri, oltre che membro del CDA di Diasorin.