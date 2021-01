La Lazio vince, ma non convince in Coppa Italia. Batte il Parma e ai quarti se la vedrà con l’Atalanta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Lazio vince, ma non convince in Coppa Italia. Con il 2-1, conquista i quarti di finale contro l’Atalanta, ma soffre più del previsto contro un Parma totalmente rimaneggiato. Gli uomini di Simone Inzaghi agguantano il vantaggio nel primo tempo con Parolo (23′)e controllano la gara anche nella ripresa almeno fino a quando il pressing degli ospiti si intensifica, portando alla rete di Valentin Mihăilă all’83’.

Lo spettro dei tempi supplementari scuote i biancocelesti, che iniziano un vero e proprio assedio, ma alla fine a decidere il match è un’autorete del portiere del parma Colombi. Al 90′, su un cross di Acerbi, Muriqi colpisce di testa il pallone che, sbatte sul palo e poi sul portiere prima di finire in rete per il 2-1 che vale il passaggio del turno.

Entrambe le squadre non hanno dato il 100%, forse perché più importante del passaggio del turno di coppa è il campionato. Se la Lazio si è presentata comunque in campo con Milinkovic-Savic e Acerbi, dando spazio al totem Vedat Muriqi, il Parma ha evitato di schierare in campo tutti i pezzi più pregiati della scacchiera, mandando sul terreno di gioco dell’Olimpico giovani talenti da valorizzare, visti poco o nulla in campionato. La maggiore esperienza e preparazione tecnica della Lazio alla fine, hanno fatto la differenza .

La Lazio non ha mai veramente rischiato. In vantaggio di un gol, la formazione di Inzaghi si è limitata a gestire il gioco senza cercare il raddoppio. Dopo il rientro in campo di Lulic dopo quasi un anno di assenza, il Parma ha aumentato i ritmi schierando in mezzo al campo Brugman ed Hernani. Con il nuovo assetto, all’83’ il giovane Mihaila trova il pareggio, scattando sul filo del fuorigioco e capitalizzando la verticalizzazione di Ricci. Ma al 90′ le speranze del Parma si spengono. Sfruttando un cross dalla sinistra, Muriqi svetta in area trovando per la seconda volta il palo, ma la dea bendata sembra essere proprio lì. La palla sbatte sulla schiena dell’estremo difensore, cambia traiettoria e si insacca nella rete.

La Lazio è l’ottava e ultima squadra qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia. Il calendario che ora è definitivo, prevede quattro sfide che, si disputeranno nel giro di tre giorni dal 26 al 28 gennaio. Apripista sarà il derby di Milano tra Inter e Milan il 26 gennaio, ore 20:45. Quindi toccherà alla stessa Lazio sfidare in trasferta l’Atalanta di Gasperini il giorno successivo (17:45) prima di Juventus-Spal. A decidere la quarta semifinalista sarà infine la sfida tra Napoli e Spezia il 28 gennaio alle 21.