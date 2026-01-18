L’Inter batte l’Udinese e tiene lontane le inseguitrici. Debacle Juve

A Udine Lautaro segna e consente all’Inter di tenere a -6 le altre pretendenti allo scudetto: il Napoli, che ha battuto il Sassuolo al Maradona grazie a una rete di Lobotka e il Milan che però gioca oggi in casa contro il Lecce alle 20:45.



Brusco stop per la Juve, che cade a Cagliari dopo 7 risultati utili di fila e va a -10 dai nerazzurri. Gol decisivo di Mazzitelli e grande festa in casa rossoblù. Un minuto di raccoglimento prima delle partite per la morte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso a 76 dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno mercoledì prossimo a New York.

La Fiorentina per onorarlo ha deciso di scendere in campo regolarmente oggi contro il Bologna alle 15. Il lunch match è Parma-Genoa. Alle 18 in campo Torino-Roma. La 21esima giornata si chiude domani con Cremonese-Verona e Lazio-Como.

Udinese-Inter: 0-1. ‘L’uomo in più’ è il solito Lautaro Martinez che, dopo aver sfiorato il gol nei primi minuti, la sblocca al 20′ grazie ad un assist di tacco di Pio Esposito. Dimarco sfiora due volte il bis e si vede anche annullare una rete, mentre l’Udinese reagisce solo nel finale stringendo i nerazzurri nella propria area con un pesante assedio. Chivu si protegge con Akanji mediano e festeggia i 49 punti in classifica.

Napoli-Sassuolo: 1-0. I partenopei sbloccano la partita dopo appena 7 minuti grazie ad un destro di Lobotka dopo una respinta di Muric su Elmas. Lo svantaggio sferza i neroverdi, che si affidano a Laurienté per un tentativo di riscossa. Il francese è molto ispirato, ma all’intervallo gli uomini di Conte sono avanti di un gol. Gli emiliani provano a giocarsi tutte le carte a disposizione, ma gli azzurri si difendono stoicamente e alla fine riescono a portare a casa tre punti, quota 43 in classifica e l’aggancio momentaneo al Milan. Un successo agrodolce per Conte che perde per infortunio Elmas, che ha accusato un forte giramento di testa e si è accasciato e terra, e Rrahmani, che è rimasto vittima di un problema muscolare ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Nel finale problema anche per Politano, che ha rimediato un infortunio al flessore destro. Tre stop che non ci volevano in vista della Champions.

Cagliari-Juventus: 1-0. Il primo grande scossone del match si registra al minuto 15, quando Massa assegna un calcio di rigore a favore dei bianconeri per un tocco in area tra Mazzitelli e Miretti: il Var richiama però l’arbitro al monitor e il direttore di gara cambia idea, fischiando un fallo in attacco a Miretti. Il primo tempo si chiude quindi a reti inviolate. La Juventus costringe il Cagliari nella propria metà campo, azzerando l’opzione ripartenza e così la squadra di Pisacane ferisce da calcio piazzato: Gaetano batte un calcio di punizione al 65’ e trova la splendida girata al volo di Mazzitelli, che sigla così l’1-0 per i rossoblù. Spalletti prova a reagire con Zhegrova e Openda, ma è Yildiz a costringere Caprile alla parata decisiva. Il Cagliari vince infatti 1-0 e sale a 22 punti, interrompendo la striscia positiva della Juventus che, dopo cinque vittorie nelle sei partite precedenti, incassa un k.o. che la tiene a 39 punti.