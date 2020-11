L’Inter si rialza: primo ko per il Sassuolo. La Juve senza CR7 non vince, la Dea cade ancora

E’ tutta per Diego Armando Maradona la 9° giornata di Serie A che si è aperta con tre anticipi: vittorie esterne per Inter e Verona, in parità Benevento-Juventus. Nuova caduta per l’Atalanta, prima sconfitta per il Sassuolo.

Su tutti i campi commovente minuto di silenzio alla memoria del Pibe de oro. I nerazzurri di Antonio Conte a Reggio Emilia contro il Sassuolo, passano in scioltezza per 3-0, continuano a scalare la classifica e soprattutto riscattano la deludente prestazione di Champions League contro il Real Madrid a San Siro.

Tutta un’altra Inter che va a segno con Sanchez, un autogol di Chiriches e Gagliardini. Ma la notizia del giorno è che finalmente Handanovic e compagni chiudono un match senza subire gol.

La Juventus senza Cristiano Ronaldo non sa più vincere. A Benevento non basta il solito Morata, Letizia firma la rimonta delle “Streghe” che festeggiano un risultato storico: 1-1 contro la Vecchia Signora campione d’Italia. Dybala e altri sprecano più volte l’occasione del raddoppio e i campani ringraziano. Dunque, Juve fermata anche a Benevento; bianconeri superati dall’Inter e potenzialmente a meno sei dalla vetta. Ennesimi due punti persi contro una provinciale, oltretutto neopromossa.

Bergamo, colpo del Verona: Atalanta battuta in casa e sorpassata in classifica. Decidono la sfida: un rigore di Veloso e un contropiede perfetto finalizzato da Zaccagni. Terza gara di fila senza vittorie in campionato per i ragazzi di Gasp: una piccola crisi per la Dea che continua a disputare una stagione sulle montagne russe. Un brutto crollo dopo la bella vittoria di Liverpool in Champions. Evidentemente, sui nerazzurri pesa l’impegno europeo visto che steccano ancora una volta in campionato dopo un match di Coppa Campioni. Ma all’Atalanta fa male anche non segnare: appena 5 gol nelle ultime sei gare di A, mentre i gol subiti adesso sono 16.