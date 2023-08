Master 1000 Cincinnati, eliminati al 2° turno Sinner, Musetti e Sonego. Agli ottavi Jasmine Paolini

Lorenzo Sonego non riesce nell'impresa contro Taylor Fritz ed è stato sconfitto dall'americano con il punteggio di 6-4, 7-6. Il 25enne di San Diego – che troverà sul suo cammino proprio Lajovic – non ha avuto vita facile con l'azzurro, capace di annullare nel secondo set le tre palle break del 6-5 rimontando da 0-40, poi battuto nettamente al tie-break.

Anche Musetti esce al 2° turno di Cincinnati battuto in meno di un'ora e mezza di gioco con il punteggio 6-3, 6-2 da Medvedev, numero 3 del mondo. L'azzurro si è ritrovato subito in vantaggio di un break, ma il russo ha immediatamente risposto con il controbreak dell'1-1 e assestato la stangata nell'ottavo game, strappando ancora il servizio (5-3) all'italiano e chiudendo, di fatto, il primo parziale. Senza storia il secondo set.

L'altoatesino ha accusato tutta la stanchezza accumulata in Canada e, n.66 ATP, è un avversario da non sottovalutare perché in carriera, il 33enne di Belgrado ha battuto 9 giocatori in top ten: Djokovic, Medvedev, Ruud e ora anche Sinner, vincendo due tornei del circuito. La partita si è complicata nel settimo gioco, con il break 4-3 di Lajovic sui tre punti persi da Sinner. Nel secondo parziale Jannik ci ha provato, ma il serbo è stato perfetto, chiudendo con un super tie-break.