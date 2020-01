Milan, arriva Saelemaekers. Juve, via Emre Can. Petagna ufficiale al Napoli

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo Suso, il Milan saluta anche Piatek e Rodriguez proseguendo nella mini-rivoluzione, propiziata dall’arrivo di Ibrahimovic. Non solo cessioni: i rossoneri ora comprano e sono pronti ad accogliere Alexis Saelemaekers, centrocampista classe 1999 belga in arrivo dell’Anderlecht. L’accordo: prestito oneroso a 3,5 milioni con obbligo di riscatto fissato ad altri 3,5 più bonus, per una spesa complessiva di 8 milioni di euro. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli, poi sarà il momento delle firme e dell’annuncio ufficiale.

Ora è ufficiale: il Napoli chiude invece la trattativa con la Spal per Andrea Petagna, il quale però rimarrà a Ferrara fino a giugno. Con l’inizio della prossima stagione il giocatore approderà a Napoli a titolo definitivo, affare chiuso per 20 milioni di euro complessivi: 17 milioni di parte fissa più 3 di bonus. Giovedì le visite mediche. “Corono un sogno”. Queste le parole del giocatore.

Finisce qui l’avventura di Emre Can alla Juventus, il Borussia Dortmund, ha chiuso l’operazione con i bianconeri per il centrocampista ex Liverpool, pronto a tornare in Bundesliga. L’accordo di massima pare essere stato trovato sulla base dei 30 milioni di euro, bonus compresi. Il giocatore dovrebbe partire oggi.