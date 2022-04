Monday Night: la Juventus vince in casa Sassuolo e blinda il 4° posto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il “Monday Night” della 34° giornata di Serie A sorride alla Juventus che vince 2-1 in rimonta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, blinda il quarto posto e si porta a un solo punto dal Napoli terzo in classifica. Adesso il solco tra la quarta posizione che porta in Champions League e la Roma, quinta in graduatoria, è di ben 8 punti. Il distacco da Lazio e Fiorentina addirittura di 10 (anche se i Viola hanno una gara in meno). A quattro turni dal termine un bel tesoretto per la Vecchia Signora che anzi, ora aspira al gradino più basso del podio.

La sfida del Mapei Stadium. Botta e risposta nei primi 45 minuti: emiliani in vantaggio al 38′ con il 22enne attaccante Giacomo Raspadori, pareggio di Dybala al 45′. Match-winner Moise Kean che all’88esimo regala i tre punti ai bianconeri di Massimiliano Allegri. Proprio Kean, subentrato a Morata al 67′. Una vittoria importante per la Juventus con Vlahovic inizialmente in panchina e De Ligt e Cuadrado fuori in extremis per problemi fisici.

L’acuto della “Joya”. A fine stagione lascerà la Juventus visto il mancato rinnovo di contratto, e allora Dybala contro i neroverdi ha evidentemente voluto scaricare tutta la sua rabbia con il gran sinistro che è valso il pari. Gol numero 114 in bianconero per l’attaccante argentino. Il mito Roby Baggio è a un solo gol di distanza. Raspadori, invece, con il suo decimo centro stagionale, diventa il primo italiano nato nel 2000 ad andare in doppia cifra in un singolo torneo di Serie A.