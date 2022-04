Famila Wuber Schio in finale scudetto dopo la “bella” con palasport in visibilio: 71-59 al Ragusa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rimonta compiuta. Stavolta il Famila Wuber Schio non tradisce il caldissimo pubblico di casa del PalaRomare e alla Campagnola si assiste all’ennesimo trionfo delle arancioni della pallacanestro italiana: 71-59 ad un coriaceo Passalacqua Ragusa, serie che va in archivio con il definito score di 2-1 di partite vinte a favore delle vicentine, che agguantano un pass per la finale scudetto più sudato che mai.

Di fronte, stavolta al meglio di cinque incontri, non ci saranno le eterne rivali dell’Umana Reyer Venezia, sbattute fuori in semifinale – anche qui alla “bella” – dalla Virtus Bologna in gara tre, con il punteggio di 67-58 maturato sempre ieri sera in Laguna. Campionesse d’Italia in carica fuori dai giochi, quindi, e tricolore che sarà cucito sulle canotte arancioni o delle “V” nere con nelle fila le ex Cecilia Zandalasini e Sabrina Cinili.

Ieri sera prima palla contesa alle 18 al palasport di Schio con spalti gremiti e capienza al 100%, e spettacolo fin da subito nonostante la tensione e la partita da dentro o fuori. Atlete del Famila sempre avanti nello score parziale, ma incapaci per tre quarti di gara di dare uno strattone decisivo alle avversarie, avvinghiate con tenacia alle arancioni, fino a ai minuti finali quando arriva un break perentorio dettato dalle rotazioni più ampie della panchina a disposizione del coach Dikaioulakos. Non a caso saranno cinque le scledensi in doppia cifra, nessuna con score personale elevato: guidano Gruda e Laksa con 16 e 14 punti, poi Verona (11) e la coppia Dotto-Sottana (10). Quattro invece le siciliane ospiti in doppia cifra con Kuier mattatrice.

La serie di semifinale: Famila Schio-Passalacqua Ragusa (tabellini al clic)

Punteggi

Schio-Ragusa 65-77

Ragusa-Schio 64-71

Schio-Ragusa 71-59

La serie di semifinale: Umana Venezia-Virtus Bologna (tabellini al clic)

Punteggi

Venezia-Bologna 69-51

Bologna-Venezia 65-36

Venezia-Bologna 58-67