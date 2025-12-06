Mondiali 2026: a Washington sorteggiati i gironi della prima fase

Con l’Italia in versione “x” come una sorta di convitato di pietra,L’urna ha sancito quelli che saranno i 12 gironi della prima fase di questa 23esima edizione dei Mondiali; la prima allargata a ben 48 squadre. Se la nostra Nazionale dovesse riuscire a superare i play-off, si ritroverebbe nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera e giocherebbe la gara inaugurale del raggruppamento contro i canadesi.

Le parole del presidente FIFA Gianni Infantino. Il numero uno della Federazione mondiale, nell’aprire la cerimonia al Kennedy Center, ha detto: “La Fifa è fornitore ufficiale di felicità dell’umanità da oltre 100 anni. Celebriamo i Mondiali 2026, il più grande mondiale di sempre, non solo il più grande evento sportivo ma il più grande evento che l’umanità avrà mai visto. Abbiamo tre Paesi meravigliosi, 16 città e 48 squadre che competeranno per diventare campione del mondo. Avremo un’estate emozionante, sarà unica, stellare, spettacolare con 7 milioni di persone negli stadi e 6 miliardi di persone che la guarderanno in tv da tutto il mondo. È come 104 Superbowl in un mese, questa è la magia che abbiamo realizzato”.

Un premio per il padrone di casa Donald Trump. E’ andato al Presidente degli Stati Uniti il primo “Fifa Peace Prize”, che annualmente premierà coloro che hanno promosso azioni eccezionali e straordinarie per la pace e così facendo hanno unito le persone in tutto il mondo. The Donald nel ricevere il prestigioso riconoscimento ha dichiarato: “Questo premio è uno dei più grandi onori della mia vita. Il mondo è un posto più sicuro adesso”. E Gianni Infantino nel consegnare il premio a Trump ha detto: “Noi vogliamo vedere la speranza e un futuro. Noi vogliamo vivere in un mondo e un ambiente sicuro, vogliamo unire ed è quello che faremo ai Mondiali, per questo le abbiamo consegnato questo premio. Presidente Trump, potrà contare sul mio appoggio e di tutta la comunità calcistica per fare prosperare la pace in tutto il mondo”.

Tutti i gironi dei Mondiali 2026

Gruppo A: Messico, Sud Africa, Corea del Sud, vincitore Playoff Uefa D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda)

Gruppo B: Canada, vincitore Playoff Uefa A (ITALIA/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina), Qatar, Svizzera

Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, vincitore Playoff Uefa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)

Gruppo E: Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Curaçao

Gruppo F: Olanda, Giappone, vincitore Playoff Uefa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania),Tunisia

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, vincitore Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq), Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, vincitore Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo), Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama