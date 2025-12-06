Ulss 7, attivato il nuovo punto prelievi all’interno del Boldrini

È stato attivato il nuovo Punto Prelievi a Thiene, sempre al piano terra del Centro Sanitario Polifunzionale Boldrini. Ma in un’area nuova, sulla destra rispetto all’ingresso principale, dove prima erano collocati gli ambulatori della Fisiokinesiterapia.

Il servizio – che ogni anno registra circa 41 mila accessi e 48 mila prelievi – può ora contare su spazi più ampi e più accoglienti, grazie anche ad una maggiore luminosità, e allo stesso tempo più funzionali per gli operatori. Le postazioni di prelievo rimangono quattro, ma con una maggiore privacy per gli utenti. Inoltre, per le donne in gravidanza che devono effettuare la prova della curva glicemica, è disponibile una stanza dedicata più ampia e accogliente, con un sistema di allarme che consente di intervenire con maggiore tempestività in caso di malore. Proprio per eventuali situazioni di emergenza, inoltre, è stata allestita una stanza dedicata, con una barella e le altre dotazioni utili.

Il tutto in un ambiente completamente riqualificato, grazie al rifacimento dei rivestimenti e al rinnovo degli arredi. “Sicuramente la nuova collocazione rappresenta un importante salto di qualità – commenta il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza – che conferma ancora una volta la nostra attenzione ai servizi di prossimità per i cittadini e la volontà di investire per il loro miglioramento continuo in termini di efficienza ma anche di qualità dell’accoglienza. Non meno importanti, voglio sottolinearlo, sono i benefici per gli operatori sanitari, perché è importante che lavorino in ambienti funzionali alle loro esigenze e accoglienti anche per loro”.

Va sottolineato che il nuovo Punto Prelievi di Thiene ha già superato con esito positivo anche la verifica di conformità alla norma ISO 9001 da parte dell’ente certificatore, confermando l’attenzione costante alla qualità dei servizi offerti ai cittadini. La Medicina di Laboratorio dell’Ulss 7 Pedemontana risulta infatti certificata ISO 9001 in tutte le sue sedi, a garanzia di processi controllati e standardizzati.

