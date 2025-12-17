Mondiali 2026, contributo finanziario record
Il Consiglio della FIFA, riunitosi a Doha, ha approvato un contributo finanziario record di 727 milioni di dollari da distribuire a seguito della Coppa del Mondo. La quota maggiore – 655 milioni di dollari, con un aumento del 50% rispetto all'edizione precedente – sarà distribuita come montepremi tra le 48 squadre partecipanti.
Sarà dunque la Coppa del Mondo di calcio più ricca di sempre. Con l'entusiasmo crescente dopo il sorteggio finale, avvenuto il 5 dicembre scorso a Washington DC, il Consiglio ha approvato questo contributo finanziario record.
La quota maggiore – 560 milioni di euro sarà distribuita come premio in denaro tra le 48 squadre partecipanti. Alla squadra campione andranno circa 42,6 milioni di euro, mentre alla finalista andranno circa 28 milioni. Alla squadra terza classificata andranno circa 24 milioni di euro, a seguire contributi dalla quarta fino all'ultima posizione.
Chi uscirà nella prima fase porterà comunque a casa circa 7 milioni di euro. Inoltre, ogni squadra qualificata riceverà 1,2 milioni di euro per coprire i costi di preparazione. Ciò significa che a tutte le Federazioni Membri Partecipanti saranno garantiti almeno 9 milioni di euro ciascuna per la loro partecipazione al torneo del prossimo anno. Pertanto la squadra vincitrice della Coppa del Mondo porterà a casa oltre 50 milioni di euro.
Il presidente della Fifa Gianni Infantino dichiara: “La Coppa del Mondo Fifa 2026 sarà rivoluzionaria anche in termini di contributo finanziario alla comunità calcistica mondiale”.