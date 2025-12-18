“Lo schiaccianoci”, concerti natalizi, presepi e krampus: ecco gli eventi del weekend

Il fascino di un balletto in due atti intriso di atmosfera natalizia. Oppure la suggestione delle melodie popolari che celebrano le Feste. Per non parlare dei presepi frutto della tradizione e di antiche leggende che aggiungono un tocco di mistero al periodo natalizio. Il “menù” degli eventi programmati in provincia di Vicenza per l’ultimo weekend prima di Natale offre queste e molte altre proposte. Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

A Castelgomberto, da domani a domenica 21 dicembre, l’appuntamento è con le iniziative organizzate nell’ambito della rassegna “Natale insieme“. In quel di Rosà invece, sabato 20 dicembre, sul palco del Teatro Montegrappa andrà in scena “Lo schiaccianoci” di Cajkovskij.



Sabato 20 dicembre, a Gallio, il Kleos Hotel Gaarten Benessere & Spa farà da sfondo ad un concerto di Natale che vedrà esibirsi il coro femminile “El Scarpon del Piave”. Nella stessa giornata, a Marano Vicentino, lo showroom L’Arte ospiterà “Mani in carta“, laboratorio dedicato all’incarto creativo.

In quel di Bassano del Grappa, sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.30 sarà visitabile la mostra di 40 presepi esposta nella Chiesa di San Giovanni. A Lenzetti di Velo d’Astico, domenica 21 dicembre, presso l’agriturismo Chiocciola di Bosco avrà luogo il piccolo mercatino agricolo di Natale.

Ad Arsiero, sabato 20 dicembre, si potrà partecipare a “Presepi di Arsiero“, le tradizionali passeggiate guidate tra le fontane e le contrade del paese. A Monticello di Lonigo invece, domenica 21 dicembre, nella cornice della Chiesa di Sant’Apollinare si terrà il concerto “Aspettando il Natale“, che vedrà l’esibizione del Coro Cai Lonigo.

Sabato 20 dicembre, a Treschè Conca di Roana, nel Parchetto della fontana in Piazza Fondi si svolgerà l’evento per bambini “La magia dell’attesa“. A Schio infine, domenica 21 dicembre, i mercatini di Natale verranno animati dalla sfilata dei Krampus, le figure leggendarie della tradizione alpina.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.