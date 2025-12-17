Auto nel dirupo scorta da una pattuglia dell’Arma in transito: morto un 45enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico rinvenimento poco prima di mezzogiorno in val di Tovo ad Arsiero: una pattuglia dei carabinieri in transito ha scorto casualmente un’auto in un dirupo e ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti velocemente i vigili del fuoco giunta dal distaccamento di Schio e un’ambulanza e un’automedica del Suem 118. Nulla da fare per l’uomo (45enne del posto) rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo: è precipitato con l’auto per circa otto metri, morendo forse sul colpo. L’uscita di strada potrebbe essere avvenuta ancora ieri sera o nella notte.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo mediante l’utilizzo di argani manuali e al recupero della salma attraverso tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali). Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Arsiero per i rilievi di competenza.

Notizia in aggiornamento

