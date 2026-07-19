Mondiali 2026: l’Inghilterra si prende il 3° posto con un clamoroso 6-4 alla Francia

Da sempre le finaline di consolazione per il terzo posto sono belle e ricche di gol perchè le due squadre non fanno calcoli rispetto alla finalissima che vale la Coppa del Mondo. Ma Francia-Inghilterra, finale per il bronzo di questi Mondiali 2026, è andata oltre ogni più rosea aspettativa sul fronte dello spettacolo.primo tempo tutto inglese, seconda frazione tutta francese con i transalpini che tentano l’incredibile rimonta dopo lo 0-4 dei primi 45 minuti di gioco. Tripletta di Saka e doppietta di Mbappé che vola in vetta alla classifica marcatori con 10 reti, due più di Messi atteso dalla finale con la Spagna. Inoltre, il fuoriclasse del Real Madrid è sempre più il cannoniere di tutti i tempi dei Mondiali con 22 gol.

La Nazionale del ct Thomas Tuchel centra così il miglior piazzamento inglese ai Mondiali dopo il trionfo casalingo del 1966. Nelle precedenti due finaline disputate, solo sconfitte per i britannici (1990 contro l’Italia e 2018 contro il Belgio). Un risultato che peraltro aumenta il rammarico dell’Inghilterra per aver gettato alle ortiche la gara contro l’Argentina dopo il gol del vantaggio, pensando solo a difendersi.

Primo tempo shock per la Francia: 4-0 Inghilterra. Ampio turn over da entrambe le parti: nell’Inghilterra fa notizia la panchina per Kane e Bellingham. Pessimo approccio dei Bleus alla gara: svogliati, imbarazzanti e dominati dai Leoni di Re Carlo III. Dopo tre minuti gli inglesi sono già in vantaggio: Doué perde palla in ripartenza, l’ottimo Declan Rice avanza in modo elegante e piazza il piattone vincente a fil di palo alla sinistra di Maignan, immobile nella circostanza. Il raddoppio arriva al 18′: sugli sviluppi di un corner, Konsa salta più in alto di Rabiot e di testa piazza il pallone all’angolino con Maignan ancora immobile.



Il tris è di Saka che al 37′ s’invola da solo verso la porta avversaria e al termine di un batti e ribatti insacca. La figuraccia transalpina è completata dal poker firmato ancora Saka: taglio centrale dell’attaccante dell’Arsenal che riceve palla da Eze e infila Maignan. La Francia? Totalmente nulla tranne qualche spunto individuale di Mbappé. Al termine del primo tempo il ct Didier Deschamps, al passo d’addio, rivoluziona la squadra con ben 4 cambi e nella ripresa è tutta un’altra musica.

Secondo tempo con i fuochi d’artificio. L’Inghilterra torna in campo totalmente deconcentrata e una Francia rigenerata dai cambi ne approfitta: al 48′ recupera palla Upamecano, Olise imbuca per Mbappé che batte Henderson. Al 54′ Barcola riceve palla sulla sinistra, si accentra, entra in area e segna. La clamorosa rimonta francese continua al 67′ ancora con Mbappé che porta a -1 i suoi con un bel sinistro.



I botti finali. All’87’ Saka su rigore scaccia i fantasmi riportando l’Inghilterra a +2 e firmando la tripletta personale. Penalty concesso per fallo di Malo Gusto su Spence. Altre due reti nel recupero: Dembelé al 96′ e Bellingham al 97′ fissano il punteggio sul 6-4 Inghilterra: meraviglioso e frutto di un’azione personale il gol di Bellingham che con 7 centri diventa capocannoniere di quello che al momento è il miglior attacco del Mondiale.