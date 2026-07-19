Mondiali 2026: l’Inghilterra si prende il 3° posto con un clamoroso 6-4 alla Francia
La Nazionale del ct Thomas Tuchel centra così il miglior piazzamento inglese ai Mondiali dopo il trionfo casalingo del 1966. Nelle precedenti due finaline disputate, solo sconfitte per i britannici (1990 contro l’Italia e 2018 contro il Belgio). Un risultato che peraltro aumenta il rammarico dell’Inghilterra per aver gettato alle ortiche la gara contro l’Argentina dopo il gol del vantaggio, pensando solo a difendersi.
Primo tempo shock per la Francia: 4-0 Inghilterra. Ampio turn over da entrambe le parti: nell’Inghilterra fa notizia la panchina per Kane e Bellingham. Pessimo approccio dei Bleus alla gara: svogliati, imbarazzanti e dominati dai Leoni di Re Carlo III. Dopo tre minuti gli inglesi sono già in vantaggio: Doué perde palla in ripartenza, l’ottimo Declan Rice avanza in modo elegante e piazza il piattone vincente a fil di palo alla sinistra di Maignan, immobile nella circostanza. Il raddoppio arriva al 18′: sugli sviluppi di un corner, Konsa salta più in alto di Rabiot e di testa piazza il pallone all’angolino con Maignan ancora immobile.
Il tris è di Saka che al 37′ s’invola da solo verso la porta avversaria e al termine di un batti e ribatti insacca. La figuraccia transalpina è completata dal poker firmato ancora Saka: taglio centrale dell’attaccante dell’Arsenal che riceve palla da Eze e infila Maignan. La Francia? Totalmente nulla tranne qualche spunto individuale di Mbappé. Al termine del primo tempo il ct Didier Deschamps, al passo d’addio, rivoluziona la squadra con ben 4 cambi e nella ripresa è tutta un’altra musica.
Secondo tempo con i fuochi d’artificio. L’Inghilterra torna in campo totalmente deconcentrata e una Francia rigenerata dai cambi ne approfitta: al 48′ recupera palla Upamecano, Olise imbuca per Mbappé che batte Henderson. Al 54′ Barcola riceve palla sulla sinistra, si accentra, entra in area e segna. La clamorosa rimonta francese continua al 67′ ancora con Mbappé che porta a -1 i suoi con un bel sinistro.
I botti finali. All’87’ Saka su rigore scaccia i fantasmi riportando l’Inghilterra a +2 e firmando la tripletta personale. Penalty concesso per fallo di Malo Gusto su Spence. Altre due reti nel recupero: Dembelé al 96′ e Bellingham al 97′ fissano il punteggio sul 6-4 Inghilterra: meraviglioso e frutto di un’azione personale il gol di Bellingham che con 7 centri diventa capocannoniere di quello che al momento è il miglior attacco del Mondiale.