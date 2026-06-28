Mondiali: Portogallo-Croazia nei sedicesimi di finale. L’Inghilterra chiude prima come la Colombia

Nella ripresa più Ghana che Croazia. Luckassen pareggia al 73′ di testa su punizione. Il gol, inizialmente annullato per fuorigioco, viene convalidato dopo controllo Var e revisione da parte dell’arbitro Fisher. Ma la Croazia non ci sta e si prende il match grazie a un altro colpo di testa su punizione: è il torinista Vlasic a regalare i tre punti ai suoi. Modric, a quasi 41 anni, semplicemente straordinario. Inghilterra-Panama 2-0. Nei primi 45 minuti è il portiere Pickford a salvare l’Inghilterra su tentativo di Josè Rodriguez; i britannici rispondono con un pericoloso calcio di punizione di Rashford. Si va al riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo gli uomini del commissario tecnico Tuchel sbloccano la gara al minuto 62: tocco vincente di Bellingham su corner. Al 67′ Harry Kane chiude il conto: cross dalla sinistra di Bellingham e colpo di testa di “Hurricane” al suo terzo centro in questo Mondiale. Gruppo K: Colombia-Portogallo 0-0, Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan 3-1. Questa dunque la classifica finale: Colombia 7 punti, Portogallo 5, Congo 4, Uzbekistan 0. Polveri bagnate per Cristiano Ronaldo e i lusitani non riescono a vincere il raggruppamento; adesso dovranno vedersela con la Croazia nei sedicesimi di finale. Congo lanciato dalla doppietta di Wissa e dal gol di Mayele. Inutile la rete del momentaneo vantaggio uzbeko firmata dall’ex romanista Shomurodov. Giordania-Argentina finisce 1-3. Apre le marcature al 19' Lo Celso, poi raddoppia su rigore Lautaro Martinez al 31'. Nella ripresa, al 55', accorcia le distanze per la Giordania l'attaccante Al Tamari. Poi il nuovo record per Lionel Messi, a segno all'80' su punizione: nessuno prima di lui aveva segnato per sette partite consecutive ai Mondiali. L'Argentina si qualifica dunque ai sedicesimi di finale come capolista del girone e sfiderà Capo Verde. Algeria-Austria si conclude 3-3 con un finale folle. Apre le marcature al 28' Arnautovic, il pareggio dei nordafricani arriva allo scadere del primo tempo, al 45', con Belghali. Sabitzer riporta in vantaggio gli austriaci al 55', ma la squadra nordafricana ritrova la parità con Mahrez e addirittura passa in vantaggio, ancora con Mahrez, al 93'. Infine, al 96', il pareggio degli europei con Kalajdzic. L'Austria è qualificata come seconda del girone, l'Algeria si qualifica tra le migliori terze.

Questa sera alle 21.00 Sudafrica – Canada. Apre le marcature al 28' Arnautovic, il pareggio dei nordafricani arriva allo scadere del primo tempo, al 45', con Belghali. Sabitzer riporta in vantaggio gli austriaci al 55', ma la squadra nordafricana ritrova la parità con Mahrez e addirittura passa in vantaggio, ancora con Mahrez, al 93'. Infine, al 96', il pareggio degli europei con Kalajdzic. L'Austria è qualificata come seconda del girone, l'Algeria si qualifica tra le migliori terze. . Questa dunque la classifica finale: Colombia 7 punti, Portogallo 5, Congo 4, Uzbekistan 0. Polveri bagnate per Cristiano Ronaldo e i lusitani non riescono a vincere il raggruppamento; adesso dovranno vedersela con la Croazia nei sedicesimi di finale. Congo lanciato dalla doppietta di Wissa e dal gol di Mayele. Inutile la rete del momentaneo vantaggio uzbeko firmata dall’ex romanista Shomurodov. Nei primi 45 minuti è il portiere Pickford a salvare l’Inghilterra su tentativo di Josè Rodriguez; i britannici rispondono con un pericoloso calcio di punizione di Rashford. Si va al riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo gli uomini del commissario tecnico Tuchel sbloccano la gara al minuto 62: tocco vincente di Bellingham su corner. Al 67′ Harry Kane chiude il conto: cross dalla sinistra di Bellingham e colpo di testa di “Hurricane” al suo terzo centro in questo Mondiale. . Luckassen pareggia al 73′ di testa su punizione. Il gol, inizialmente annullato per fuorigioco, viene convalidato dopo controllo Var e revisione da parte dell’arbitro Fisher. Ma la Croazia non ci sta e si prende il match grazie a un altro colpo di testa su punizione: è il torinista Vlasic a regalare i tre punti ai suoi. Modric, a quasi 41 anni, semplicemente straordinario.

Nel primo tempo ghanesi troppo passivi in ossequio al verbo difensivista del ct Queiroz. La Croazia ha decisamente più qualità e fa la partita passando in vantaggio al 31′ con un destro rasoterra dell’interista Sucic. Dopo il gol dei croati, gli africani si svegliano e il calciatore del Manchester City Semenyo sfiora il palo con un diagonale.