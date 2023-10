MotoGP, il GP del Giappone dura solo 12 giri: vince Martin sotto il diluvio. 2° Bagnaia

, incontenibile anche sul bagnato. La pioggia, caduta ininterrottamente sull'asfalto giapponese, regala il weekend perfetto allo spagnolo della Ducati, che si vede assegnare la vittoria dopo 12 giri su 24. Dopo un tentativo della Direzione Gara di ridare il via al GP completando la distanza originale, la gara viene interrotta a causa delle condizioni di gara troppo pericolose.

A completare il podio ci sono Pecco Bagnaia, che chiude secondo dopo essere rimasto sempre in scia di Martin, e lo spagnolo della Honda Marc Marquez, che guadagna un ottimo terzo posto in rimonta. A completare la top five he Marco Bezzecchi e Aleix Espargarò.

Mondiale completamente riaperto. Tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin ora ci sono solo 3 punti: 319 per il leader della classifica e campione in carica del team Lenovo, 316 per lo spagnolo del team satellite Pramac. Un soffio. Per il piemontese sarà decisiva la reazione fin dalla prossima gara, tra quindici giorni, in Indonesia.

Sorride Jorge Martin, sempre più vicino alla vetta: “Ero convinto di fare un gran risultato – ha spiegato nel dopo gara lo spagnolo – In questo momento mi trovo molto bene sulla moto, non la tocco mai e spero di continuare a sentire questo feeling fino alla fine”.

Soddisfatto anche Francesco Bagnaia, nonostante la classifica. “Sono molto contento perché è la prima volta che salgo sul podio con la pioggia – le parole di Pecco – Bandiera rossa? Era troppo rischioso per continuare, avrei potuto vincere forse, ma sono comunque felice, anche se Jorge ha guadagnato altri punti”.