Maltempo: allagamenti in zona est a Vicenza, sospesi i treni fra Vicenza Padova

Piogge copiose nel Vicentino dalla notte scorsa, soprattutto sulle Piccole Dolomiti. Qui dalle stazioni meteo in rete, monitorate da Arpav, si iniziano a registrare picchi oltre i 100 millimetri di pioggia (da mezzanotte).

A questi vanno aggiunti 15/20 millimetri di ieri sera. Gli effetti di una nottata di intense piogge sulle fasce pedemontane si fa notare in pianura. “Per questo sarà fondamentale ora la lunga pausa dei fenomeni che durerà fino alla tarda mattina di domani – spiega Davide Deganello di Piccole Dolomiti Sport, che produce le previsioni meteo per Ecovicentino.it – quando un intenso fronte da sud est, spinto da venti di sciroccali porterà nuovamente forti rovesci in tutta la zona montana nella seconda parte della giornata. Altri 50/80 millimetri di pioggia andranno così ad aggiungersi a quelli già caduti”.

La situazione a Vicenza: Strade allagate ad Anconetta

Il Bacchiglione continua salire e ha superato a Ponte degli Angeli a Vicenza alle 11 di oggi, 18 ottobre, la prima soglia di guardia a 4,50 metri, quando ieri sera era solamente a 1,19. Alle 13 ha raggiunto i 5,27 metri, ma la piena è prevista per il pomeriggio. La zona a est di Vicenza è quella più in sofferenza: nella frazione di Anconetta strade allagate già questa mattina alle sette.

Alle 8 di questa mattina si è riunito il Coc (Centro operativo comunale) nella sede di contra’ Soccorso Soccorsetto, alla presenza dall’assessore alla protezione civile Matteo Tosetto. Permane lo stato di preallarme (allerta arancione) come previsto dall’ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto (17 ottobre ore 14, rischio idraulico e idrogeologico). Le piogge sono in attenuazione in pianura anche se potrebbe verificarsi qualche breve rovescio. Proseguirà la perturbazione sotto forma di pioggia battente in montagna pertanto nel pomeriggio è prevista la piena del Bacchiglione.

Nella prima mattinata sono pervenute segnalazioni alla centrale della polizia locale che ha fatto intervenire Amcps: allagamenti a Cul de Ola, Settecà, strada Caperse. È stata attivata Aim Valore Ambiente per liberare le caditoie ostruite lungo viale Rumor, viale Manzoni e strada Paradiso, mentre in via Forlanini i vigili del fuoco hanno rimosso un albero che da una proprietà privata è caduto sulla sede stradale. In via precauzionale il Gruppo comunale di protezione civile sta posizionando i panconi sul ponte di Debba chiudendo così il passaggio pedonale e ciclabile. E sempre in via precauzionale Viacqua sta posizionando l’idrovora in via Leoni come previsto dal Piano delle emergenze. Sono operativi Viacqua, Amcps, Aim Valore Ambiente e il Gruppo comunale di protezione civile, pronti ad intervenire in caso di necessità.

Per eventuali segnalazioni contattare la centrale operativa del comando di polizia locale, che è rimasta a disposizione durante tutta la notte, al numero 0444-545311. Il Coc resta aperto e tornerà a riunirsi oggi alle 14. Informazioni aggiornate sui canali social e sui siti comune.vicenza.it e bacchiglione.it.

IL Comune di Vicenza informa che scaricando l’app COapp è possibile controllare il livello dei fiumi e il meteo nella propria zona, ricevere notifiche che segnalano l’eventuale rischio di esondazione, comunicare con foto e video anomalie rilevate nei corsi d’acqua, inviare informazioni sulle condizioni meteo, segnalare lo stato della vegetazione sugli argini o sui corsi d’acqua. L’app è uno strumento messo a disposizione dall’Osservatorio dei Cittadini sulle piene, innovativa misura di preparazione prevista dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (Pgra) dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.

Sospesa la circolazione dei treni fra Vicenza e Padova

A mezzogiorno di oggi, 18 ottobre, la circolazione è sospesa tra Padova e Vicenza per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione dei fiumi Bacchiglione e Retrone. Lo annuncia il servizio Infomobilità di Trenitalia. Sulla linea è in corso l’intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità possono quindi subire cancellazioni ed essere instradati sul percorso alternativo tra Padova e Verona via Castel Maggiore, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 150 minuti; ovviamente, questi treni non fermeranno a Vicenza.

I passeggeri provenienti da Venezia:

• in partenza da Vicenza possono utilizzare i primi treni Regionali utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Verona, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni Alta Velocità utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• diretti a Vicenza possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Padova.

I passeggeri provenienti da Milano:

• diretti a Vicenza possono utilizzare i primi treni Regionali utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Verona, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni Alta Velocità utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• in partenza da Vicenza possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Padova, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni Eurocity possono subire limitazioni di percorso, mentre i treni Regionali in direzione Venezia terminano la corsa a Vicenza e quelli in direzione Milano terminano la corsa a Padova o a Grisignano di Zocco. Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.