MotoGp in Indonesia, pole e Sprint di Bezzecchi. Delude ancora Bagnaia

Dopo la pole Marco Bezzecchi si prende anche la Sprint di Mandalika in Indonesia. Il pilota Aprilia, partito dalla prima posizione è stato costretto a lottare dopo una brutta partenza, completando la sua spettacolare rimonta all’ultimo giro su Aldeguer, che ha chiuso 2° al traguardo. Sul podio anche l’Aprilia-Trackhouse di Raul Fernandez, a 0.452 da Bezzecchi. Casella numero 14 per un Bagnaia in evidente difficoltà. Nono il fresco campione del mondo Marc Marquez dopo essere passato in Q1 alle spalle di Fabio Di Giannantonio.

Fuori dalla zona punti il lusitano Miguel Oliveira arrivato decimo, il sudafricano Brad Binder 11°, l’australiano Jack Miller 12°, lo spagnolo Alex Rins 13°, e l’italiano Francesco Bagnaia come detto 14°. Non completano la Sprint, infine, i francesi Fabio Quartararo e Johann Zarco, lo spagnolo Pedro Acosta, l’azzurro Enea Bastianini ed il thailandese Somkiat Chantra. Bez recupera così 9 punti a Pecco per la terza posizione in classifica.

Domani alle 9 la gara. La griglia di partenza vede in pole come detto Marco Bezzecchi che ha fatto segnare anche il record della pista in 1:28.832. Con lui in prima fila anche Aldeguer e Raul Fernandez. Quarto posto per Rins, a seguire Acosta e Marini. Terza fila per i fratelli Marquez: Alex 7° e Marc 9°. Pecco Bagnaia eliminato in Q1, scatterà 16°. Forfait di Vinales, che sarebbe partito ultimo ma ha deciso di rinunciare a causa del persistere del dolore alla spalla sinistra.

Delusissimo Pecco Bagnaia che ai microfoni di Sky Sport non ha saputo spiegare cosa non è andato: “Vorrei sapere anch’io – ha esordito il tre volte campione del mondo – una settimana fa, avevo fatto il Bezzecchi della situazione: pole da record, vittoria nella Sprint e nella gara. Oggi, come ieri, mi ritrovo a prima del test di Misano. Non c’è modo di spingere. Quando provo a spingere, ho molti movimenti. Durante la gara, tante volte sono rimasto senza i freni. A volte ho dovuto chiudere il gas sul dritto. Ho solo portato avanti la gara e sono arrivato fino alla fine. Ho preso 30 secondi dal primo e 13 secondi dal penultimo. Quindi, vorrei sapere anch’io cosa è successo”.