Rissa alla fermata dell’autobus. Spunta una mazza da baseball, un 20enne in ospedale

Una rissa o forse un’aggressione in piena regola tesa con modalità che posso ricordare un agguato, ma non sarà compito agevole per i Carabinieri capire da chi e verso chi, quella avvenuta ieri nel tardo pomeriggio a Velo d’Astico con intorno gli allestimenti della cornice di festa della Fiera di San Martino, in programma nel week end. Scenario una fermata dove un autobus di linea viaggiava per il paese pedemontano provenendo da Lastebasse.

La certezza – l’unica all’indomani del fatto – risiede nel ricovero in ospedale d’urgenza di un giovane di 20 anni, ferito a colpi di mazza da baseball secondo le indiscrezioni riportate in più ambienti locali. Se la caverà comunque con prognosi inferiore ai 10 giorni secondo quanto filtrato ad ora.

In un primo momento nel corso della serata di venerdì era circolata la voce che la rissa tra due persone adulte – un uomo e una donna – e almeno 6/7 giovani fosse avvenuto nel bus di linea di Svt, circostanza poi in parte smentita da una nota delle società vicentina di trasporti pubblici. La “miccia ” sarebbe stata accesa mentre dei ragazzi stavano scendendo dal mezzo, come avrebbe testimoniato l’autista, mentre all’interno non si trovava alcun utente. Utili saranno le registrazioni video interno per ricostruire la dinamica del fatto di cronaca e in funzione del riconoscimento dei “protagonisti” della vicenda. Secondo quanto emerso finora in base a raccolte indiscrezioni sul posto, pare che un terzetto composto pare da persone tra loro legate da vincoli di parentela e residenti nella zona, intorno alle 19 abbia affrontato a viso aperto il manipolo di giovani una volta “sbarcati” a Velo.

Sono sconosciuti i motivi di questo confronto condito da minacce verbali e poi degenerato in violenza, con una mazza da baseball o un attrezzo affine spuntato dal nulla e utilizzato per malmenare il più giovane del terzetto, finito in ospedale per le lesioni riportate al corpo e alla testa. Non è escluso che altri tra i partecipanti alla rissa possano aver subito delle ferite conseguenza della colluttazione e si siano recati in pronto soccorso a Santorso o in altri ospedali in un secondo momento. Sul posto a Velo sono subito intervenute le pattuglie dell’Arma in forza alla Compagnia di Schio e della stazione locale di Arsiero. Avviate le indagini per risalire all’identità di tutti i coinvolti.

La nota di Svt inoltrata ai meddi stampa. “In merito ai fatti avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri sull’autobus della linea E19 partito da Lastebasse, all’altezza di Velo d’Astico, l’azienda precisa che nessun altro utente è rimasto coinvolto. L’autista ha immediatamente fermato il mezzo e aperto le porte, consentendo ai passeggeri di uscire, e ha tempestivamente contattato le forze dell’ordine e il Suem 118. L’azienda metterà a disposizione delle Forze dell’Ordine le videoregistrazioni, al fine di fare luce sull’esatta dinamica dei fatti. Si ricorda infatti che tutti gli autobus di Svt sono dotati di un sistema di videosorveglianza interna”.