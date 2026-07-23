Napoli ko contro l’Arezzo nella prima amichevole di Allegri

Allegri come Conte: anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L’Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi è Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore ma all’89’ è Eklu che chiude sul 3-1.

In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al Mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli Azzurri finiscono nuovamente ko contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte.

Il test sancisce anche l’esordio di Massimiliano Allegri sulla panchina dei partenopei, al sesto giorno di ritiro in Val di Sole. Davanti agli occhi interessati del Presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico livornese opta inizialmente per un 4-3-3 con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Gutierrez in difesa, Anguissa, Prisco e Lindstrom a centrocampo e il tridente formato da Giovane, Hojlund e Alisson Santos in attacco. Il primo a rendersi pericoloso al 9’ è il centravanti danese, fermato da Seculin prima del tiro, con l’Arezzo che si porta quindi in vantaggio due minuti più tardi: a sbloccare la gara per la squadra neopromossa in Serie B è l’ex Cesena Cerri di testa, sul cross di Sala. Rrahmani sfiora allora il pari al 27’, con Allegri che inserisce poi Milinkovic-Savic al posto di Meret alla mezz’ora di gara: il primo tempo termina, dunque, sull’1-0 per la squadra di Bucchi.

Al rientro in campo, il Napoli si presenta con una formazione rivoluzionata: entrano Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola, Vergara, Lobotka, Folorunsho, Politano, Lucca e Rao. A segnare è però sempre l’Arezzo, con il raddoppio di Gilli al 56’. Questa volta la reazione degli Azzurri è tuttavia immediata e arriva in occasione del calcio di rigore conquistato da Vergara al 61’: Politano si presenta sul dischetto e si fa parare il tiro da Serban, riuscendo poi a ribadire in rete il pallone al secondo tentativo. Sessanta secondi più tardi, Allegri concede spazio anche a Contini (in sostituzione di Milinkovic-Savic), mentre Lucca colpisce un palo all’82’. Proprio l’ex Nottingham Forest è poi costretto a lasciare il campo zoppicando pochi minuti dopo, sostituito da Milton Pereyra. A chiudere ogni discorso è allora Eklu, con il 3-1 finale che fa sorridere l’Arezzo per il secondo anno di fila contro gli Azzurri.

Nella sconfitta in amichevole contro l’Arezzo, il Napoli deve fare i conti anche con l’infortunio di Lorenzo Lucca. Il centravanti è stato costretto ad abbandonare il terrno di gioco al minuto 85 a causa della distorsione a una caviglia. L’ex Udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico dei partenopei.

Matteo Politano ha commentato la sconfitta: “È la nostra bestia nera. Come ho detto, c’è tempo: dobbiamo ancora lavorare e abbiamo tanti giorni di ritiro”. In questi giorni di preparazione, il Napoli sta lavorando con il 4-3-3. Politano ha precisato: “Sì, poi dipenderà dal mister e da cosa deciderà. Ci penserà lui, noi negli anni abbiamo dimostrato di poter giocare con qualsiasi modulo”.