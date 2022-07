Nations League: l’Italvolley femminile porta a casa il trofeo per la prima volta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Storico traguardo per la Nazionale italiana femminile di pallavolo che ha portato a casa per la prima volta la Nations League. Le ragazze di Davide Mazzanti in finale hanno avuto la meglio sul Brasile con il punteggio di 25-23, 25-22, 25-22 . Ad Ankara contro la formazione della stella Gabi, sono state fondamentali le giocate di Paola Egonu, soprattutto nel finale dell’ultimo set.

Per l’Italvolley femminile è il primo trofeo in questa competizione che ha sostituito il World Grand Prix. Nemmeno in quel formato le azzurre erano mai riuscite a portare a casa una vittoria, sebbene siano arrivate tre volte in finale. All’ultimo appuntamento cinque anni fa, fu proprio il Brasile a batterle. Dopo l’Europeo di un anno fa, arriva dunque un altro importantissimo trionfo che potrebbe dare la carica giusta alle nostre azzurre in vista del Mondiale che si giocherà da fine settembre in Olanda e Polonia.



La partita. L’Italia inizia bene il match e sembra dominare almeno fino al 12-6 del primo set. Poi la magia si interrompe e le sudamericane, trascinate da Gabi, riprendono le redini della partita. crescono molto. Ma Orro e Chirichella danno la carica e un ottimo muro della Petrini su Gabi vale il 16-10. Il vantaggio delle sudamericane viene dunque subito archiviato e sbagliano il servizio con Carol, regalando all’IItalia il 25-23.

Equilibrato anche il secondo set, grazie a Cristina Chirichella che consente all’Italia di allungare sul 16-10. Tuttavia a fare cilecca è il muro azzurro, tanto che le verdeoro risalgono la china fino al 22-20. Sul 24-22 Mazzanti ha mandato in campo Malinov per concedere un break a Orro e proprio la neo entrata ha piazzato la zampata del risolutivo (25-22).

Nell’ultimo atto Italia ancora avanti: Danesi, Chirichella e una irrefrenabile Bosetti siglano il 20-16, ma anche questa volta le brasiliane non mollano e nella loro reazione riescono a raggiungere ancora le azzurre sul 21 pari.Decisiva in questo frangente Paola Egonu: muro su Ana Cristina, potente diagonale e mani fuori, per il 24-22. Al match point: muro magistrale di Chirichella su Gabi e azzurre che portano a casa la Nations League.

Al termine dell’evento sono stati assegnati i premi individuali. Per Paola Egonu ennesimo riconoscimento come MVP, miglior giocatrice in assoluto del torneo. Inoltre nel Dream Team, il sestetto ideale della Nations League, ci sono ben quattro giocatrici italiane: oltre a Paola Egonu riconoscimenti anche per la palleggiatrice Alessia Orro, per la schiacciatrice Caterina Bosetti e per il libero Monica De Gennaro.