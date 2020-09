Nations League: una bella Italia batte l’Olanda ed è prima nel girone. Ansia per Zaniolo

Ad Amsterdam per la seconda partita del girone 1 di Nations League,: Barella stende l’Olanda con un colpo di testa , finisce 1-0. Vittoria più che meritata per gli azzurri che ora guidano il raggruppamento con 4 punti, contro i 3 di Olanda e Polonia.

Rispetto al match d’esordio contro la Bosnia è tutta un’altra Italia: bella, volitiva e brillante. Un’Italia che ha strameritato la vittoria. Anzi, alla fine, per quanto visto in campo, il divario nel punteggio finale avrebbe potuto essere anche più ampio. Piccola involuzione azzurra nella ripresa, dovuta a un comprensibile calo fisico. Fedele alla propria identità, nonostante i 7 cambi rispetto alla gara contro Dzeko e compagni, la Nazionale del Mancini si presenta sul campo intitolato al mito Cruijff con intenzioni che il grande Johan avrebbe apprezzato: bel calcio. In particolare: voglia di costruire, giocatori che all’occorrenza sanno scambiarsi i ruoli, totale assenza di timidezza.

Ansia per Zaniolo. In attesa degli esami strumentali, con ogni probabilità il calciatore romanista ha riportato un nuovo infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro; non quello operato nel gennaio scorso dopo la rottura del legamento crociato riportata durante Roma-Juventus.