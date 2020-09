Schianto al semaforo fra due auto: danni ingenti, automobilisti illesi

Violento schianto all’ora di pranzo a Dueville all’incrocio semaforico fra le vie Santa Fosca, S. Anna e G. Rossi.

L’incidente, fra due auto, è avvenuto intorno alle 13.30. Una Volkswagen Polo – condotta da M.M., 38enne del posto – proveniente da nord, da via S. Anna, nell’effettuare la svolta a sinistra per poi proseguire in direzione Passo di Riva è stata colpita frontalmente, per cause in corso di accertamento, da una Ford Fiesta, condotta da D.S., 41enne di Tezze sul Brenta, che proveniva da via Santa Fosca.

Entrambi i guidatori coinvolti nel botto non hanno dovuto, per fortuna, ricorrere all’intervento dei sanitari. Ingenti invece i danni ai due mezzi. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino per i rilievi del sinistro e per la regolazione del traffico.