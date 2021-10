Olimpiadi di Pechino 2022, Sofia Goggia e Michela Moioli portabandiera dell’Italia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà la pluripremiata sciatrice bergamasca Sofia Goggia la portabandiera dell’Italia alle prossime Olimpiadi invernali, in programma a Pechino dal 4 al 20 febbraio 2022. Una decisione presa all’unanimità dalla Giunta nazionale del Coni riunita oggi a Roma. Lo ha annunciato il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, in conferenza stampa al termine della riunione aggiungendo che la portabandiera per la cerimonia di chiusura sarà invece la snowboarder azzurra Michela Moioli. Sia Goggia che Moioli hanno conquistato l’oro ai Giochi di PyeongChang 2018: Sofia nella discesa libera diventando anche la prima donna italiana di sempre a vincere il titolo a cinque cerchi in questa disciplina; Michela nel snowboard cross.

“Una bella favola” iniziata con lo show finale della candidatura di Milano-Cortina 2026 di Goggia e Moioli “che è stata straordinariamente vincente” e “che si chiude nel modo migliore” secondo Malagò per il quale “chi ha vinto una medaglia d’oro ha il giusto diritto di essere consacrato e riconosciuto per questo”. “E’ un grande onore – ha poi aggiunto il numero uno del Coni – una grande soddisfazione ma anche un onere. Perché essere chiamati a fare questo ruolo penso sia uno dei sogni di qualsiasi atleta, ancor quello di portabandiera alla cerimonia di apertura”. Entusiasta anche la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali che su Twitter scrive: “Siete il volto dell’Italia più bella. Ci vediamo a Pechino!”.

Il Tricolore verrà consegnato alle due atlete il 23 dicembre, alle ore 12, quando la delegazione italiana per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.