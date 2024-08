Olimpiadi, troppo Djokovic per Musetti che può giocarsi il bronzo. Oggi il debutto di Jacobs ed Ali

nella semifinale olimpica di tennis, l’azzurro prova a resistere alla potenza del serbo che nonostante un ginocchio dolorante non perdona e si aggiudica la finale con lo spagnolo Carlos Alcaraz: 6-4 6-2 il risultato finale. Per Nole si apre la possibilità di conquistare quell’oro che manca nel suo palmares. Per Musetti resta ancora accesa la speranza del bronzo. Il toscano per mettersi al collo questa medaglia dovrà battere il canadese Felix Auger-Aliassime. Il match è previsto alle 17:00 di oggi.

Le parole di Musetti. “Credo sia la prima volta che nel mio sport, c’è una seconda chance così ravvicinata. L’importante sarà dare tutto perché voglio aggiungere una medaglia al medagliere italiano. Sarebbe da stupidi non cogliere l’occasione di poter vincere comunque una medaglia. Domani è forse la partita più importante della mia carriera”. “Rimpianto? Forse il troppo nervosismo che ho sentito insieme alla personalità e al carattere di Nole”, ha dichiarato Lorenzo.

Ed è medaglia certa invece per il doppio femminile. Sara Errani e Jasmine Paolini nella finale di domenica avranno di fronte le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Le due tenniste che competono senza bandiera hanno avuto la meglio sulle spagnole Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo, con il punteggio di 6-1, 6-2 in un’ora e 14 minuti di gioco.

Atletica: Nadia Battocletti in finale. Nella prima serata delle gare di atletica in pista la due volte oro europeo ai recenti campionati di Roma sia sui 10000 che sui 5000 metri, vola nella finale di quest’ultima disciplina con una prestazione solida in semifinale dove chiude al terzo posto con il tempo di 14’57″65. L’atto conclusivo lunedì 5 agosto alle 21:10. Nadia proverà a migliorare il settimo posto conquistato nei giochi di Tokyo 2021. La mezzofondista azzurra sarà poi impegnata nella finale diretta dei 10000 metri alle 20,55 di venerdì 9 agosto.

Daisy Osakue conquista l’accesso in finale nel lancio del disco. L’azzurra passa con la nona posizione e con la misura di 63.11. La primatista italiana, protagonista di una clamorosa eliminazione agli Europei di Roma dello scorso maggio, dopo un pessimo lancio è riuscita ad accarezzare il suo record stagionale, aggiudicandosi la seconda finale a cinque cerchi consecutiva della carriera.

Nel getto del peso, qualificazioni con brivido per Leonardo Fabbri. L’accesso alla finale arriva infatti solo al terzo tiro dove fa meglio di tutti e con un 21.76 si qualifica per l’atto finale insieme a Zane Weir che passa con 11° posizione, con la misura di 21.00.

Oggi è il turno di Marcel Jacobs e Chituru Ali che correranno le batterie dei 100m. Torna anche Greg Paltrinieri, impegnato nei 1500m stile libero insieme a De Tullio. In gara anche il ciclismo su strada, mentre è big match dell’Italvolley maschile contro la Polonia. Finita la settima giornata di gare a guidare il medagliere olimpico c’è la per numero di ori davanti a Francia e Australia, mentre gli Stati Uniti sono leader per medaglie totali. L’Italia è ottava con 17 medaglie con cinque ori, otto argenti e quattro bronzi.