Perde il controllo dell’auto, la carambola finisce contro uno sfiato del gas

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato un gran boato in piena notte quello che attorno alle 3:45 di sabato 3 agosto ha attirato l’attenzione dei residenti destando non poca preoccupazione. I Vigili del Fuoco sono quindi intervenuti in via Europa all’incrocio di via Fratte a Sandrigo per un veicolo finito autonomamente fuori strada prima di terminare la sua carambola contro lo sfiato della rete gas: fortunatamente illeso il conducente.

I Vigili del Fuoco accorsi dal distaccamento volontario di Thiene, hanno così messo in sicurezza l’auto, mentre l’autista è riuscito a liberarsi dalle lamiere in autonomia. Il personale sul posto ha prontamente effettuato delle misurazioni tecniche per escludere perdite di gas metano visto l’impatto con la tubazione: i Carabinieri, nel frattempo, hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per le valutazioni del caso.

Le operazioni di soccorso dei pompieri sono quindi terminate dopo circa oltre un’ora con la rimozione dell’auto e la bonifica della zona.