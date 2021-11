Ottavi Champions: alla Juve basta un pari con lo Zenit, l’Atalanta vincendo potrebbe scavalcare lo United

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La quarta giornata dei gironi di Champions League offre oggi due grandi occasioni alle italiane impegnate il martedì: la Juventus scende in campo contro lo Zenit San Pietroburgo può qualificarsi agli ottavi di finale con un pareggio, l’Atalanta se vincesse contro il Manchester United lo scavalcherebbe in classifica dando una bella spallata alle sorti del girone F. Fischio d’inizio questa sera alle 21.00.

La Juventus ha bisogno di sbloccarsi dopo le sconfitte contro Sassuolo ed Empoli. “Lo Zenit è una buona squadra con giocatori tecnici, squadra che fa molti gol: sarà una partita difficile, penso che dipende solo da noi: facendo una bella partita riuscire a ottenere la quarta vittoria e passare il turno” dichiara il ct Massimiliano Allegri che ha dato anche qualche indicazione sulla formazione: “De Ligt e Chiesa stanno bene. Morata gioca sicuramente, Alvaro si sta impegnando, sta lavorando per la squadra e gli manca solo il gol che magari farà. Credo che si sbloccherà e poi la condizione psicologica ti cambia l’umore”. Indisponibili Kean, De Sciglio e Ramsey.

Nell’altro match di questa sera, Atalanta-Manchester United, si vedrà il ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo per la prima volta dopo l’addio alla Juventus. al Gewiss Stadium. Tante assenze ancora tra i nerazzurri che cercano punti per la qualificazione. C’è il ritorno di Palomino in difesa, mentre Djimsiti, Toloi e Pessina torneranno dopo la sosta.

“Recuperiamo Palomino, per noi è già un successo. Purtroppo in quest’ultimo periodo abbiamo dovuto sopperire a delle assenze, soprattutto in difesa. Ma abbiamo comunque fatto bene, ci siamo adattati. Ora affrontiamo queste due partite, contro il Manchester United e a Cagliari, poi dopo la sosta dovremmo avere tutti a disposizione” ha detto l’allenatore Gian Piero Gasperini, aggiungendo: “Questa è una squadra di assoluto valore, anche se vanno ad alti e bassi. Ma hanno una rosa importantissima e di altissimo valore, possono giocare in diversi modi e hanno un attacco di livello mondiale. Tenere botta è la base per poi costruire la nostra prestazione”.