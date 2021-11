Previsioni meteo 2-4/11, peggioramento in vista: neve in quota e pioggia da mercoledì

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

E’ stato un 1 novembre di maltempo, si sono misurati picchi di 80-90 mm di pioggia sul Vicentino in 24 ore. Dopo una breve pausa delle precipitazioni a metà settimana giungerà una nuova intensa perturbazione Atlantica in grado di portare molta pioggia sulla nostra provincia e neve in quota.

MARTEDI 2 NOVEMBRE

Bellissima giornata di sole in tutta la provincia berica. Cielo totalmente sereno, visibilità ottima grazie ai forti venti della scorsa notte. Temperature massime in lieve aumento, freddo invece dopo il tramonto.

MERCOLEDI 3 NOVEMBRE

Inizialmente cielo coperto ma con bassa probabilità di precipitazioni piovose. I fenomeni giungeranno sul Vicentino occidentale in tarda mattinata, in rapida estensione su buona parte del Medio-Alto Vicentino, mentre nelle zone più meridionali della provincia le piogge saranno più sporadiche.

La mattina quota neve 1700 metri circa, in aumento nel pomeriggio a 2000-2100 metri. Un nuovo calo sotto i 2000 metri lo si vedrà tra la sera e la notte quando ci sarà la fase più intensa del peggioramento con pioggia battente sulle pedemontane con rischio di frane e smottamenti sui rilievi. Estremi termici in pianura tra 9 e 13°.

GIOVEDI 4 NOVEMBRE

La mattina precipitazioni diffuse sull’Altovicentino con nevicate previste oltre i 1500 metri. Entreranno correnti più fredde da ovest a far calare sensibilmente le temperature, specie nei valori massimi. Tempo in miglioramento dal pomeriggio a partire dal Bassovicentino. A fine evento sono attesi generalmente: 80-120 mm di pioggia sulle Prealpi, 50-80 mm su alte pianure, 20-40 sul Vicentino meridionale. Oltre i 2000 metri la coltre nevosa potrà raggiungere i 25-30 cm.



TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Al momento il fine settimana si mostra stabile, con passaggi nuvolosi o al più qualche sporadica pioviggine. Le temperature saranno nuovamente in aumento da domenica.