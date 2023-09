Pallone d’Oro 2023: testa a testa tra Messi e Haaland. Barella unico italiano in lizza

Potrebbe essere un testa a testa tra Messi e Haaland la sfida per il Pallone d’Oro 2023. Svelati da France Football i trenta candidati a portarsi a casa il premio per il miglior giocatore maschile dell’annata 2022-2023. Riconoscimento che viene assegnato dai giornalisti dei primi 100 paesi della classifica FIFA.

Tra gli aspiranti a succedere a Karim Benzema, vincitore dell’edizione 2022, c’è solo un italiano: l’interista Nicolò Barella. Ma la Serie A è rappresentata anche dall’altro nerazzurro presente nella lista, ovvero Lautaro Martinez, oltre che dai napoletani Osimhen, Kvaratskhelia e Kim, che seppur passato al Bayern è in corsa per quanto fatto con la maglia azzurra. I verdetti con la cerimonia di premiazione il prossimo 30 ottobre.

Intramontabile Messi. Per l’argentino, che nel frattempo ha lasciato il PSG per trasferirsi all’Inter Miami, sarebbe l’ottavo Pallone d’oro della sua inimitabile carriera, dopo la 16esima nomination.

Erling Braut Haaland, nato Håland cerca il primo trionfo personale. Una crescita incredibile per il gigante norvegese Scarpa d’Oro, capocannoniere della Champions e vincitore di Champions, Premier League e FA Cup.

Criteri di scelta. Rispetto alla scorsa edizione si prende in considerazione la stagione 2022/2023 e non l’anno solare, cioè il 2023. Quindi ad influenzare il voto anche il Mondiale in Qatar disputato tra novembre e dicembre.

Come funziona la votazione. Oltre alle due redazioni di France Football e dell’Equipe, ha partecipato alla selezione dei 30 candidati anche Didier Drogba, ex fuoriclasse del Chelsea oggi ambasciatore del Pallone d’Oro, al pari dei giornalisti che nel 2022 si sono più avvicinati alla classifica finale, ovvero il vietnamita Truong Anh Ngoc e il neozelandese Gordon Watson. I votanti sono chiamati a redigere una classifica con cinque giocatori: il primo riceve 5 punti, il secondo 4, il terzo 3, il quarto 2 e il quinto 1 punto.

Per le donne il Ballon d’Or sembra direzionato inevitabilmente verso la Spagna. La grande favorita è Aitana Bonmatí, centrocampista classe ’98 del Barcellona, con cui ha vinto l’ultima Champions League, per poi trionfare anche ai Mondiali con la Spagna. Segnali negativi per il calcio femminile italiano che non vede nessuna azzurra in lizza, né tantomeno alcuna calciatrice straniera che giochi in Italia.

UOMINI: I CANDIDATI AL PALLONE D’ORO

Di seguito tutti i candidati al Pallone d’Oro: Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Andre Onana (Inter/Manchester United), Karim Benzema (Real Madrid/Al Ittihad), Moahamed Salah (Liverpool), Bukayo Saka (Arsenal), Kevin De Bruyne (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte/Psg), Bernardo Silva (Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Nicolò Barella (Inter), Ruben Dias (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Yassine Bounou (Siviglia/Al Hilal), Martin Odegaard (Arsenal), Julian Alvarez (Manchester City), Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona), Vinicius Jr (Real Madrid), Lionel Messi (Psg/Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), Rodri (Manchester City), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Robert Lewandowski (Barcellona), Kylian Mbappe (Psg), Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Monaco), Victor Osimhen (Napoli), Luka Modric (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham/Bayern Monaco).

DONNE: LE CANDIDATE AL PALLONE D’ORO

Di seguito tutte le candidate al Pallone d’Oro: Georgia Stanway (Bayern Monaco), Olga Carmona (Real Madrid), Fridolina Rolfo (Barcellona), Rachel Daly (Aston Villa), Sophia Smith (Portland Thorns), Hayley Raso (Manchester City/Real Madrid), Amanda Ilestedt (Psg/Arsenal), Millie Bright (Chelsea), Salma Paralluelo (Barcellona), Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai), Lena Oberdorf (Wolfsburg), Daphne Van Domselaar (Twente/Aston Villa), Alba Redondo (Levante), Linda Caicedo (Real Madrid), Kadidiatou Diani (Psg/Lione), Ewa Pajor (Wolfsburg), Guro Reiten (Chelsea), Patricia Guijarro (Barcellona), Sam Kerr (Chelsea), Debinha (Kansas City Current), Aitana Bonmati (Barcellona), Alexandra Popp (Wolfsburg), Yui Hasegawa (Manchester City), Jill Roord (Wolfsburg/Manchester City), Katie McCabe (Arsenale), Wendie Renard (Lione), Asisat Oshoala (Barcellona), Mary Earps (Manchester United), Mapi Leon (Barcellona), Khadija Shaw (Manchester City).

Oltre al Pallone d’Oro c’è attesa anche per il vincitore del Trofeo Jašin o Trophée Yachine, in francese. Si tratta di un riconoscimento calcistico istituito nel 2019 sempre dalla rivista sportiva francese France Football e assegnato ogni anno al portiere che più si è distinto nella stagione sportiva.

I CANDIDATI AL TROFEO JAŠIN

I nomi in gara per il premio sono: Mika Maignan (Milan), Yassine Bounou (Siviglia/Al Hilal), André Onana (Inter/Manchester United), Ederson (Manchester City), Brice Samba (Lens), Emiliano Martinez (Aston Villa), Thibaut Courtois (Real Madrid), Aaron Ramsdale (Arsenal), Dominki Livakovic (Dinamo Zagabria/Fenerbahce), Marc-André Ter Stegen (Barcellona).

Trofeo Kopa. Infine riconoscimento anche per il miglior giocatore Under-21 del mondo. Il premio è intitolato a Raymond Kopa, primo calciatore francese a vincere il Pallone d’oro.

I CANDIDATI AL TROFEO KOPA

In lizza ci sono: Jude Bellingham (Real Madrid), Gavi (Barcellona), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Pedri (Barcellona), Xavi Simons (Lipsia), Alejandro Balde (Barcellona), Antonio Silva (Benfica), Rasmus Hojlund (Atalanta/Manchester United), Elye Wahi (Lens).