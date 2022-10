Pallone d’oro a Benzema. Serie A: Roma vittoriosa e al quarto posto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nella giornata in cui Karim Benzema si aggiudica l’edizione 2022 del Pallone d’Oro, la Serie A di calcio manda in archivio anche il 10° turno. Roma: il massimo col minimo sforzo. I giallorossi di Josè Mourinho passano per 1-0 in casa della Sampdoria fanalino di coda e salgono al quarto posto in solitaria. A Marassi decide un gol di capitan Pellegrini su calcio di rigore. Male i blucerchiati: la cura Dejan Stankovic per ora non ha dato frutti. Nell’altro posticipo del lunedì, Lecce-Fiorentina 1-1. Al “Via del Mare” botta e risposta nel primo tempo: salentini in vantaggio con Ceesay, pareggia Kouamè per la Viola.

Karim Benzema miglior calciatore dell’anno. Mai Pallone d’oro fu più meritato per un campione che nel suo DNA calcistico ha classe e fiuto del gol come pochi. Quest’anno, l’attaccante francese è stato il protagonista principale della 14° Champions League vinta dal Real Madrid; questo però è anche uno strameritato riconoscimento alla carriera, per un fenomeno che dal 2014 a oggi ha alzato ben 7 Coppe Campioni, di cui 3 di fila e sempre con la “camiseta blanca”. “Etoile” autore di una stagione perfetta tra Liga e Champions, una stagione condita da oltre 40 reti, molte delle quali pesantissime e decisive.

Splendido passaggio di testimone con un altro fuoriclasse francese. Benzema, infatti, ha ricevuto l’ambito trofeo direttamente dalle mani di Zinedine Zidane, l’ultimo calciatore transalpino ad averlo vinto: nel 1998, quando guidò la Francia alla conquista del primo Mondiale nella storia dei “Bleus”. Peraltro, Zizou è stato l’allenatore di “Karim The Dream” in quel Real capace di trionfare per tre volte di fila in Champions.

Altre Curiosità. Il 34enne Benzema è il giocatore più anziano a vincere il Pallone d’Oro dopo Stanley Matthews che lo conquistò a 41 anni. Altri tempi. All’epoca il prestigioso premio riguardava solo i calciatori europei; non era ancora esteso al resto del mondo. Sadio Mané ex Liverpool oggi al Bayern Monaco e Kevin De Bruyne del Manchester City completano il podio di quest’anno. Manchester City eletto miglior club, un altro madridista come il belga Courtois è il miglior portiere.

Leao il top tra i giocatori del nostro campionato. Nella classifica finale stilata da France Football, 14° posto per l’attaccante portoghese del Milan campione d’Italia che piazza anche il portiere Maignan in 25° posizione. Lo juventino Dusan Vlahovic chiude 17°. Ricordiamo che nell’elenco dei trenta “finalisti” non compariva nemmeno un calciatore italiano. Ennesima conferma che il nostro campionato conta davvero poco in Europa e che il nostro calcio resta in crisi.