Parte la stagione del Milan. Più di 5mila tifosi accolgono i campioni d’Italia

. Forse di più. Come nel 2008, ma anche meglio. In quell'anno a indossare la maglia del Milan c'era Ronaldinho e l'attenzione dei tifosi era – quasi – tutta sul fenomeno brasiliano. Il Ronaldinho rossonero di oggi invece non è brasiliano, potrebbe essere un portoghese: Rafael Leao. Fenomeni a parte, domani i campioni d'Italia torneranno ad allenarsi per quella che sarà la prima sgambata della nuova stagione.

Il via è fissato alle 11.15. Oltre all'allenamento, ampio spazio sarà dato al merchandising con la presentazione del nuovo Kit da indossare a Milanello che darà l’avvio alla Partnership con Konami Digital Entertainment B.V., il primo Official Training Wear Partner nella storia del Milan. È il Milan dei campioni. Il Milan con lo scudetto cucito sulla maglia. Un motivo più che valido per possederla, quella maglia. Ecco perché in appena tre giorni dal via libera all'acquisto ne sono state gia' vendute oltre il doppio rispetto ai 3 giorni di pre-vendita dello scorso anno.



Niente male, insomma, per una giovane squadra che si ritrova adesso dopo aver percorso un cammino impensabile all'inizio della scorsa stagione. A guidare i rossoneri ci sarà, chiaramente, Stefano Pioli. Nel pomeriggio, alle 15, il tecnico si presenterà in conferenza stampa. A fine giornata tutti saranno liberi di tornare a casa. In attesa del vero inizio della stagione, verso metà luglio, quando sono in programma le prime amichevoli. Il 16 ci sarà la sfida contro il Colonia nella Telekom Cup. Poi si vola in Ungheria e in Austria. Sarà già agosto. Sarà già tempo di campionato. Sarà Milan contro Udinese, a San Siro. Lì bisognerà aggiornare le statistiche perché i tifosi rossoneri saranno più di 5mila. Molti di più.