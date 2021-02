Prada Cup, altre due vittorie per Luna Rossa. Quinta e sesta regata slittano per lockdown a Auckland

Altre due nette vittorie della squadra di Patrizio Bertelli che adesso si trova a -3 dal trofeo e dalla sfida della 36/a America's Cup di vela contro New Zealand.dopo le 4 con gli americani, in semifinale.

Nella terza regata Luna Rossa vince ancora una volta la partenza, controlla Ineos e non gli lascia spazio. Da quel momento inizia una battaglia di virate continue che mettono a dura prova i grinder di bordo. Ben Ainslie le prova tutte per liberarsi dal marcamento di Luna Rossa, ma la manovra non riesce. La barca italiana appare veloce, ma anche molto rapida nelle manovre. Sei lati del percorso con lo stesso schema, ma la porta per la vittoria degli inglesi è sempre chiusa. Fa 3-0.

Nella quarta regata ancora in controllo Luna Rossa, ma c'è un attimo di paura: Ben Aislie arriva molto veloce, ma per un attimo Britannia perde il controllo del timone, la barca inglese si impenna, rischia di capovolgersi e spancia sull'acqua come in un tuffo maldestro. Ci vuole qualche secondo perché Ben Ainslie riesca a farla rialzare sui foil, quanto basta perchè Luna Rossa si vada a prendere comodamente il lato del percorso che preferisce. Ha 12” di vantaggio alla prima boa e nel terzo lato gli inglesi incassano anche una penalità che aumenta la frustrazione a bordo.

Le prossime regate 5 e 6 della finale avrebbero dovuto svolgersi mercoledì 17 febbraio ma saranno rimandate almeno di un giorno a causa dei tre giorni di lockdown ordinato oggi dalle autorità neozelandesi a Auckland a causa dei casi di coronavirus registrati nella periferia sud della città, i primi dallo scorso agosto.