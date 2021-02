Usa, il Senato assolve Trump per Impeachment

ognuno di noi ha un dovere e una responsabilità come americani, e soprattutto come leader, per difendere la verità e sconfiggere le bugie. È un compito che dobbiamo intraprendere insieme. Come gli Stati Uniti d'America", ha sottolineato Biden. il leader della minoranza repubblicana Mitch McConnell ha fatto sapere che avrebbe votato per l'assoluzione. Una sorta di marcia indietro, dato che McConnell aveva pubblicamente criticato Trump dopo l'assalto al Campidoglio. Il dietro front è stato motivato con la tesi dell'incostituzionalità del processo di impeachment contro un presidente che ha già terminato il suo mandato. McConnell ha lasciato però chiaramente intendere che, dopo l'assoluzione al Senato, Trump potrà essere chiamato a rispondere delle sue azioni dalle procure al lavoro su diverse inchieste. Il voto del Senato ha però istituito un importante precedente: le due camere hanno sancito che è costituzionalmente corretto sottoporre alla procedura di impeachement un presidente anche dopo la scadenza del suo mandato. "L'impeachment è fallito a causa di un gruppo di repubblicani codardi", accusa la speaker della Camera, Nancy Pelosi. Le prime dichiarazioni di Trump: “Con l'assoluzione è finita una caccia alle streghe. Il nostro meraviglioso movimento storico e patriottico per fare l'America di nuovo grande è solo all'inizio, nei prossimi mesi avrò molto da condividere con voi e non vedo l'ora di continuare il nostro incredibile viaggio insieme per conseguire la grandezza americana per tutti”. La condanna era considerata inverosimile già dall'inizio del processo, quando. Una sorta di marcia indietro, dato che McConnell aveva pubblicamente criticato Trump dopo l'assalto al Campidoglio. Il dietro front è stato motivato con la tesi dell'incostituzionalità del processo di impeachment contro un presidente che ha già terminato il suo mandato. McConnell ha lasciato però chiaramente intendere che, dopo l'assoluzione al Senato, Trump potrà essere chiamato a rispondere delle sue azioni dalle procure al lavoro su diverse inchieste. Il voto del Senato ha però istituito un importante precedente: le due camere hanno sancito che è costituzionalmente corretto sottoporre alla procedura di impeachement un presidente anche dopo la scadenza del suo mandato. Il presidente Usa, Joe Biden, dopo l'assoluzione del tycoon ha dichiarato: "Le accuse contro Trump non sono in discussione e l'attacco dimostra che la democrazia è fragile,, e soprattutto come leader, per difendere la verità e sconfiggere le bugie. È un compito che dobbiamo intraprendere insieme. Come gli Stati Uniti d'America", ha sottolineato Biden.

L'avvocato della difesa di Donald Trump, Van der Veen, ha da parte sua tracciato, scoppiate con l'uccisione dell'afroamericano George Floyd e sfociate in episodi violenti la scorsa estate. Van der Veen ha puntato il dito contro Joe Biden e la sua vice, Kamala Harris, per non aver a suo avviso condannato quelle violenze. Il New York Times, nei commenti in tempo reale al processo, ha invece subito fatto notare che