Qatar 2022: Messi e Dumfries portano Argentina e Olanda nei quarti

Il Mondiale di Qatar 2022 entra nella fase calda, quella delle sfide a eliminazione diretta. Argentina e Olanda vincono i primi due ottavi di finale e si sfideranno nei quarti. Australia e Stati Uniti tornano a casa. Gol storico per Leo Messi: il suo primo centro in una gara a eliminazione diretta dei Mondiali, proprio nel giorno della sua partita numero 1.000 da professionista. Il raddoppio è del talentuoso Julian Alvarez. Poi l'Albiceleste si ferma e rischia la clamorosa rimonta australiana: finisce 2-1. Ancora una volta delude l'interista Lautaro.

Dominio argentino per 75 minuti, poi un black-out che illude l'Australia. L'autorete di Fernandez al 77' manda in apnea la Nazionale sudamericana: il triplice fischio finale dell'arbitro Marciniak è una liberazione per gli uomini del c.t. Scaloni. E' stata la grande serata di Messi: come detto, gara numero mille da professionista, e rete numero 789 di una straordinaria carriera che meriterebbe di essere coronata con un trionfo iridato: l'unico titolo che manca nella ricca bacheca della “Pulce”. Venerdì prossimo il quarto di finale contro gli “Orange”.



Se nell'Argentina c'è un interista spento, Lautaro Martinez, nell'Olanda c'è un interista super. E' Denzel Dumfries che trascina gli arancioni contro gli Stati Uniti: due assist per i gol di Depay e Blind nel primo tempo. Al 76' Wright prova a riaprire il match accorciando le distanze, e a quel punto Dumfries decide di mettersi in proprio firmando la rete del definitivo 3-1. Gli States si sono svegliati tardi.

Olanda-Stati Uniti. I limiti della buona squadra americana: poca qualità negli ultimi venti metri e troppe ingenuità, quelle che di fatto hanno compromesso la loro prova contro gli olandesi. La base è buona ma la Nazionale a stelle e strisce deve crescere ancora tanto. Questi aspetti hanno inciso sulla partita andata in scena al Khalifa International Stadium, visto che le tre reti dell'Olanda sono state favorite da gravi errori, sia individuali che collettivi. Bene invece la selezione di Van Gaal e il quarto di finale contro l'Argentina si annuncia molto interessante.