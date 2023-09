Qualificazioni Europei 2024: vince la Francia, bene anche Olanda e Polonia

Nel gruppo E la Polonia si rilancia per la qualificazione battendo 2-0 le Isole Far Oer. Protagonista è Lewandowski al 73′ su rigore e all’83’. La formazione di Santos si porta a -2 e a -1 rispettivamente da Repubblica Ceca e Albania, che pareggiano 1-1 nello scontro diretto in vetta: il giocatore del Sassuolo Bajrami (66′) risponde a Cerny (56′).

Lo scontro in vetta al gruppo G va all’Ungheria di Marco Rossi, che si impone 2-1 in casa della Serbia e compie un deciso passo in avanti verso la qualificazione. A Belgrado partono meglio i padroni di casa: al 10′, infatti, l’autorete di Szalai porta in vantaggio la formazione di Stojkovic. I magiari, però, rimontano nel giro di due minuti: al 34′, infatti, Varga firma il pareggio su assist di Sallai, poi Orban segna il gol che indirizza la testa del raggruppamento. 2-2 invece tra Lituania e Montenegro, in gol anche l’attaccante del Lecce Krstovic. Gli altri gol portano la firma di Paulauskas e Cernych per i padroni di casa e Savic per gli ospiti. Questo pareggio lascia entrambe dietro Ungheria e Serbia.