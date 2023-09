Spazio alla cultura “da leggere” anche nel dietro le quinte. Open day alla Ronzani Editore

Casa editrice aperta al pubblico, e non necessariamente solo di lettori, sabato 9 agosto a Dueville nella sede di Ronzani Editore. Una finestra in modalità open day sul mondo che magari conoscono in pochi, portando lo sguardo averso un “terreno” dove germogliano e prendono vita pagine, copertine e libri che l’azienda vicentina attiva nel settore dell’editoria mette a disposizione della curiosità e dell’interesse di chi vorrà fare una visita.

Non solo libri “sul vassoio” per i visitatori domani, dalle 17 alle 20, ma buona musica e altrettanto buon cibo, con il valore aggiunto della presenza proprio di Radio Eco Vicentino con il nostro direttore artistico Gianni Manuel a portare verve negli spazi aperti della sede di via San Giovanni Bosco 11/2 a Povolaro.

Un’occasione proposta di divertimento e relax, e insieme di fare un’incursione nel dietro le quinte della cultura nella sua fase embrionale, oltre che per vedere da vicino la rassegna delle pubblicazioni della casa editrice vicentina. Ci sarà anche una lotteria letteraria per l’occasione speciale dell’open day.